Белая халатность: как привлекают к ответственности врачей после смерти пациентов?

Примечательно, что стаж работы Андрея Рудакова — 18 лет. Ранее к уголовное ответственности он не привлекался. Сейчас суду предстоит выслушать стороны защиты и обвинения, после чего будет вынесено объективное решение о причастности врача к смерти. Однако представители правозащитного сообщества Тюменской области в вопросе исхода суда разделились на 2 лагеря: одни убеждены, что врача признают виновным, так как в деле имеются свидетели и материалы экспертизы, другие считают, что дело могут и «замять», так как репутацию областной больницы портить никто не хочет, к тому же в регионе имеется серьезный дефицит кадров в медицинской сфере.