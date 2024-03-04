«Расслабляться рано»: врачи прогнозируют рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Тюмени

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
По данным Роспотребнадзора, в Тюменской области продолжается сезонная регистрация респираторных инфекций, обусловленная циркуляцией вирусов гриппозной и негриппозной этиологии. За 8 неделю 2024 года зарегистрировано снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 22,7% по сравнению с предыдущей неделей. Показатель заболеваемости COVID-19 составил 15,5 на 100 тыс. населения, что ниже предыдущей недели на 15%. Заболевания преимущественно протекают в форме ОРВИ.
При том в Тюменской области и других субъектах РФ отмечается снижение количества выздоровевших. За прошлую неделю с коронавирусом были госпитализированы 24 человека, выздоровевших — 252. Для сравнения, на предыдущей неделе госпитализировали 31 человека, выздоровели — 294.
«В целом по России количество госпитализаций снизилось на 7,6%, выздоровевших — на 2% меньше. Показатель заболеваемости снизился на 8,7%», — рассказали эксперты объясняем.рф.
Инфекционист Владимир Сорокин убежден, что такое снижение может быть временным, и к третьей декаде марта заболеваемость вновь может подскочить.
«Это обусловлено сезонностью. В этот период важно провести чек-ап организма, так как вирус может вызвать серьезное осложнение. Осознание имеющихся проблем или их отсутствия поможет более эффективно бороться с вирусами активно распространяющимися в весенний период», — говорит врач.
Однако вспышки заболеваемости в марте можно избежать, если следовать рекомендациям врачей и использовать средства индивидуальной защиты.
Однако избежать резкого роста заболеваемости и заражения можно не только используя маску. Несмотря, а потепление и желание выйти из дома, пока стоит избегать мест массового скопления людей, вместо этого стоит выбрать прогулку на свежем воздухе. При том врач-терапевт Татьяна Швецова рекомендует одеваться по погоде и не пренебрегать шарфами и головными уборами.
«Многие сейчас считают, что советы родственников, касающиеся выбора одежды надуманы, ведь заражается человек вирусом, а не холодом. Однако важно понимать, что вас легко может продуть или организм может переохладиться, что сделает его более ослабленным и подверженным вирусам. Вот вам и причинно-следственная связь», — говорит терапевт.
Также медик советует сдать анализ крови, чтобы узнать, нет ли в организме нехватки важных витаминов и микроэлементов. Проблемы в этой области так же грозят повышенным риском заражения и возникновения осложнений.
Если вы все же заболели, то не стоит все списывать на то, что вас просто продуло и идти в коллектив в школу, университет или на работу. Если госпитализация не требуется, то при амбулаторном лечении важно стараться не выходить из квартиры, чтобы не распространять инфекцию.
Терапевт также отмечает, что многие тюменцы дома лечатся не совсем правильно, а многие не обладают необходимыми навыками. Специалист отмечает пять главных умений, которыми стоит овладеть, чтобы успешно лечиться амбулаторно:
Швецова говорит о том, что многие измеряют давление в ходе беседы или даже стоя, из-за чего аппарат не показывает объективный результат. Также многие не знают разницы в противовоспалительных и обезболивающих препаратах.
«Противовоспалительные препараты — это один из видов обезболивающих. Он действует на воспаление, если оно есть. Однако боль может быть вызвана и другими проблемами, например, давлением, тогда вам вовсе нужен нормализующий препарат. Нужно разбираться что и зачем принимается. Особенно важно читать правила использования лекарств», — говорит терапевт.
Среди прочих ошибок тюменцев, снижение температуры в моменты, когда в этом нет необходимости, использование ингаляций при температуре, дыхательной недостаточности или расширении альвеол. Использовать ингаляцию следует лишь по назначению специалиста. Так же в периоды болезни важно стараться правильно питаться и не отказываться от еды в течение всего дня.