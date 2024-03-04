«Расслабляться рано»: врачи прогнозируют рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Тюмени

Если вы все же заболели, то не стоит все списывать на то, что вас просто продуло и идти в коллектив в школу, университет или на работу. Если госпитализация не требуется, то при амбулаторном лечении важно стараться не выходить из квартиры, чтобы не распространять инфекцию.