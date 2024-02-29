«Возвращение немцев»: в Тюмень привезли автомобили производства Volkswagen

Но есть у китайского транспорта и свои недостатки. Автоаналитик Сергей Нестеров отмечает, что в их числе — не самое высокое качество материалов, используемых в оформлении салона и декоре кузова. К тому же, «китайцы» со временем дешевеют быстрее, чем автомобили из других стран. К примеру, если «европеец» или «японец» за год потеряет в цене в среднем 8-10%, то китайский автомобиль — все 12-15%. Кроме того, ликвидность машин из Китая на вторичном рынке куда ниже, чем у корейского и японского транспорта. Все эти факторы нужно учитывать, планируя приобрести китайский автомобиль.