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Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

В Тюмень привезли автомобили производства Volkswagen.

«Возвращение немцев»: в Тюмень привезли автомобили производства Volkswagen

29 февраля 2024, 09:26
В Тюмень привезли автомобили производства Volkswagen.

В Тюмень привезли автомобили производства Volkswagen

Ранее немецкий концерн Volkswagen ввел запрет на поставки автомобилей и запчастей в Россию, касался он и китайских дилеров. Но в Тюмени удалось наладить поставки марок, в производстве которых участвует немецкая компания. «Наш город» собрал для вас главные новости регионального авторынка.
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Санкции

Возвращение с китайской ноткой

Немецкий концерн Volkswagen прекратил официальные поставки в Россию ещё весной позапрошлого года, однако их продукцию начали привозить по серым схемам из Китая. Позже немцы разослали письма своим дилерам в Поднебесной с запретом на продажу машин на экспорт в другие страны. Также партнёрам запрещали работать с оптовиками-посредниками, которые перепродают автомобили в России. Однако позже производство на заводах немецкого бренда в России возобновилось, о чем сообщал депутат Госдумы Геннадий Скляр.

«Заходит китайская компания, которая является партнёром Volkswagen», — объяснил он.

Мотивы такого решения становятся вполне очевидными с учетом того, что уже сейчас автомобили, которые собраны на совместном предприятии китайских и немецких концернов, распространяются по всей России.

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Не обошли они и Тюмень. В городе недавно открылся новый автосалон марок FAW и Jetta. Дилерство данных марок получила холдинговая компания «Дина». Причем это первый в Тюмени отдельно стоящий автосалон FAW и Jetta. Посетителям салона уже доступны модели Bestune T77/T55/B70. Позднее ожидается поступление новых моделей — Jetta VA3/VS5.

«Модели FAW хорошо себя зарекомендовали на российском рынке, сочетая в себе отличное соотношение цены, качества и опционального оснащения. Модели JETTA, в свою очередь, более близки и нам, так как их собирают на совместном предприятии с Volkswagen, и нашим клиентам, которые хотят быть уверены в качестве автомобилей и доступности их обслуживания», — уверен генеральный директор ХК «Дина» Иван Михайлов.

Для ясности приведем историческую справку. Основанная в 1953 году China First Automotive Group Corporation (сокращенно FAW), в прошлом более известная под названием «Первый автомобильный завод». В списке крупнейших компаний мира Fortune Global 500 за 2022 год FAW заняла 79-е место. По объёмам производства автомобилей FAW занимает второе место в Китае.

Jetta же является суббрендом автомобилей Volkswagen и FAW, который был создан и выведен на рынок Китая еще в 2019 году. В основу новой компании легла популярная модель Volkswagen Jetta. Это относительно бюджетная автомобильная марка с седанами и кроссоверами. На российском рынке, по словам Михайлова, эти автомобили только начинают набирать популярность.

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Будет ли новинка по карману?

В Тюменской области в последнее время существенно выросли цены на автомобили, ввезенные в регион по параллельному импорту. Из-за повышения утилизационного сбора для таких авто, в среднем стоимость машин повысилась от 127 тысяч до 790 тысяч рублей.

Так, на 127,6 тысяч рублей за счет утильсбора увеличилась стоимость авто с объемом мотора не более 2 литров. Иномарки с объемом двигателя более 2 литров в среднем подорожали на 585,2 тысячи рублей, внедорожники с объемом двигателя от 3 до 3,5 литров — на 688 тысяч рублей, с мотором объемом более 3,5 литров — на 790 тысяч рублей.

При том, как говорит заместитель председателя Объединенного Союза Автоэкспертов, директор тюменской компании Expert Auto Антон Носов, повышение цен на автомобили на уровне спроса тюменцев не сказалось.

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Аналитики в целом отметили впечатляющий рост спроса и предложения в Тюменской области. Популярность китайских автомобилей в регионе выросло почти в 3 раза, а предложение — в 4. В тройку самых популярных китайских автомобилей вошли Changan со средней ценой 2.82 миллиона рублей, Chery — 4.27 миллиона и Geely — 4.29 миллиона.

«Расширение модельного ряда и комплектаций автомобилей китайских брендов в том числе способствовали росту лояльности покупателей», — отметил директор направления «Автомобили» в Авито Авто Вадим Иванов.

При том автомобили Jetta по стоимости окажутся действительно выгодными, сейчас их стоимость составляет около 2,1-2,8 млн рублей.

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Вопросы к китайскому вкладу

Разумеется многих почитателей концерна Volkswagen может смутить вклад китайской компании, ведь качеству автомобилей из Поднебесной пока доверяют не все. Очевидно смущает то, что по сравнению с европейскими и японскими машинами, они стоят куда дешевле. Хотя на деле, «китайцы» выглядят стильно и имеют современную и достойную «начинку».

Но есть у китайского транспорта и свои недостатки. Автоаналитик Сергей Нестеров отмечает, что в их числе — не самое высокое качество материалов, используемых в оформлении салона и декоре кузова. К тому же, «китайцы» со временем дешевеют быстрее, чем автомобили из других стран. К примеру, если «европеец» или «японец» за год потеряет в цене в среднем 8-10%, то китайский автомобиль — все 12-15%. Кроме того, ликвидность машин из Китая на вторичном рынке куда ниже, чем у корейского и японского транспорта. Все эти факторы нужно учитывать, планируя приобрести китайский автомобиль.

По прогнозу автоэксперта картина с автомобилями Jetta будет складываться по классическому китайскому сценарию и воспринимать автомобиль немецким мало кто будет.

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