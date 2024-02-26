«ОРВИ со смертельным осложнением»: чем опасен вирус, скосивший тысячи тюменцев

При то важно обращать внимание на продолжительность вашей болезни. Врач-терапевт Татьяна Швецова, говорит о том, что вирусная инфекция без осложнений обычно длится недолго — до 5-7 дней после чего пациенту должно стать лучше. Однако, если температура продолжает подниматься и симптомы заболевания при соответствующем лечении не проходят, то стоит срочно обратиться к врачу.