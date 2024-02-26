«ОРВИ со смертельным осложнением»: чем опасен вирус, скосивший тысячи тюменцев

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Специалисты тюменского Роспотребнадзора сообщают о том, что рост ОРВИ в регионе обусловлен циркуляцией вирусов гриппозной и негриппозной этиологии. Так, за 7 неделю 2024 года на 9,7% выросла заболеваемость COVID-19. По словам экспертов, болезнь преимущественно переносится в легкой форме ОРВИ.
Однако тюменский инфекционист Владимир Сорокин уверен в том, что ОРВИ недооценивать нельзя. Так как смертность от COVID-19 составляет примерно 3,5%, при том процент летальных исходов от прочих ОРВИ выше и достигает 4% и более.
«Здесь точную статистику подвести сложно, вес зависит от локации и периода. Но даже эти 4% — это критически много. Мы все чаще стали регистрировать случаи резкого ухудшения здоровья, когда насморк с недомоганием буквально в считанные дни провоцирует пневмонию. А потому ОРВИ нельзя недооценивать», — считает врач.
Вирусолог Геннадий Уманский добавляет, что чаще всего вирус поражает наиболее уязвимый орган в теле человека. А потому закончится болезнь может не только пневмонией, но и поражением других жизненно важных органов.
«Может случится такое, что болезнь перерастет в менингит, а пациент заметит это не сразу, так как при простуде характерна головная боль. Но если не начать лечить подобное осложнение сразу, то риск летального исхода повышается, важно, чтобы люди это понимали и обращались у специалистам», — говорит Уманский.
Специалисты отмечают, что сейчас многие тюменцы тянут до последнего и не обращаются к врачу даже когда заболевание затягивается надолго и вызывает нестандартные симптомы, например, жжение в легких. Такая беспечность может быть крайне опасна и грозит риском попасть в отделение реанимации, откуда возвращается не каждый.
При то важно обращать внимание на продолжительность вашей болезни. Врач-терапевт Татьяна Швецова, говорит о том, что вирусная инфекция без осложнений обычно длится недолго — до 5-7 дней после чего пациенту должно стать лучше. Однако, если температура продолжает подниматься и симптомы заболевания при соответствующем лечении не проходят, то стоит срочно обратиться к врачу.
«Пациентам с выраженной инфекцией выписывают антибиотики, если же и они в указанные сроки не дают результата, то это серьезный повод для диагностики на осложнения. Менингит, пневмония и бронхит могут развиваться очень быстро, а потому не стесняйтесь настаивать на проведении КТ и анализе крови», — советует терапевт.
Врач отмечает, что сейчас из-за осложнений больничный у тюменцев чаще длится 2-3 недели, против обычной 1 недели. Начинается все с заложенности носа и слабости, но уже через пару дней у многих пациентов поднимается высокая температура и отмечается начало воспалительных процессов в организме.
Инфекционист Владимир Сорокин также рассказал о том, как правильно лечить ОРВИ и какие ошибки чаще всего допускают тюменцы.
«Самая распространенная проблема — борьба с температурой. Не нужно сбивать температуру в 37 °С. Организм таким образом борется с инфекцией, а вы этот процесс прерываете. Но и нельзя нагонять температуру, сидя в одеяле у обогревателя, когда на градуснике уже переваливает за 39°С», — говорит врач.
По рекомендации специалиста, температуру до 38°С стоит перетерпеть. Но, если она ползет выше, то тогда уже стоит обратиться к препаратам, снижающим температуру.
Также важно правильно подбирать средства для лечения кашля. Так как многие выбирают лекарства подавляющие кашель при мокроте, это провоцирует ее скопление в легких и повышение риска возникновения осложнений. Не стоит и злоупотреблять сосудосуживающими каплями при заложенности носа, это также чревато осложнениями и «зависимостью» от препарат ав будущем.
Особенно серьезно стоит отнестись к приему антибиотиков, выписывать их себе самостоятельно не рекомендуется, принимать подобные препараты важно только по рекомендации и рецепту врача.