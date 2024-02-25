Подростковый суицид: год без роста

Так, в Татарстане в 2023 году произошло 13 самоубийств (в 2022-м — 22) и 6 попыток. В Свердловской области нам точных цифр не назвали, констатировав, что «ситуация по суицидам стабильна в течение последних пяти лет». В этом регионе увеличение количества суицидальных попыток наблюдалось лишь в «пандемийные» 2020–2021 годы. В Тюменской области число совершенных суицидов уменьшилось в прошлом году до 6. Здесь наблюдался скачок детских самоубийств в 2022 году — 19. А предыдущая динамика была такой: в 2017-м — 9, в 2018 — 16, в 2019 — 10, в 2020-м — 14, в 2021-м — 10. При этом в ответе Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области присутствует такая фраза: «Принимая во внимание негативные тенденции роста числа суицидальных проявлений у детей и подростков…» В Ставропольском крае из-за суицида в прошлом году погибли 11 детей (в 2022-м — столько же, в 2021-м — 18). В Белгородской области статистика такая: в 2021-м — 4, в 2022-м — 7, в 2023 году — 3. В Удмуртии количество «оконченных» суицидов составило: в 2019-м — 8, в 2020-м — 15, в 2021-м — 6, в 2022-м — 9, в 2023 году — 13. В Пермском крае гибель детей от суицида в последние годы выглядела так: в 2019-м — 17, в 2020-м — 13, в 2021-м — 23, в 2022-м — 13, в 2023-м — 13.