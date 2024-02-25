Подростковый суицид: год без роста

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Редакции медиахолдинга 1MI решили посмотреть, насколько изменилась с тех пор ситуация и не вернулись ли «синие киты», задав вопросы во многих регионах РФ правоохранителям и Уполномоченным по правам ребенка.
Напомним, что «волны» подростковых суицидов происходили и раньше.
Например, ведущие СМИ страны в феврале 2012 года писали о том, что в стране отмечается пик случаев подросткового суицида. И это при том, что по статистике в РФ число самоубийств детей и подростков до 14 лет с 2000-го по 2010 год сократилось в два раза — с 500 до 240. После наделавших много шума историй с «синими китами» в 2016 году Роскомнадзор подготовил рекомендации об освещении в СМИ фактов самоубийств, сформулированные представителями научного и журналистского сообществ. Видимо, начиная с 2016 года и можно отсчитывать начало активной борьбы государства с теми опасностями, которые несет интернет в подростковую среду. В частности, и по предотвращению попыток суицида среди детей. Кстати, закон о СМИ запрещал публиковать сведения о способе совершения суицида и призывах к самоубийству и ранее.
В середине прошлого года в докладе о работе Уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой сообщалось, что количество завершенных самоубийств среди детей в 2022 году снизилось почти на 10% по сравнению с 2021 годом, однако число суицидальных попыток несовершеннолетних растет. В частности, по данным Росстата, картина детских самоубийств по стране за последние годы выглядела так: 397 в 2018-м, 372 в 2019-м, 311 в 2020 году. То есть до 2022 года включительно происходило падение числа совершенных самоубийств среди детей.
По 2023 году обобщенной информации еще не было. Некоторые детские омбудсмены в регионах обещают ее представить весной. И тем не менее, из тех ответов, которые были получены на запросы редакций холдинга 1MI в регионах, можно сделать вывод, что в прошлом году в большинстве из них упомянутая тенденция продолжилась — роста детских самоубийств не наблюдается.
Так, в Татарстане в 2023 году произошло 13 самоубийств (в 2022-м — 22) и 6 попыток. В Свердловской области нам точных цифр не назвали, констатировав, что «ситуация по суицидам стабильна в течение последних пяти лет». В этом регионе увеличение количества суицидальных попыток наблюдалось лишь в «пандемийные» 2020–2021 годы. В Тюменской области число совершенных суицидов уменьшилось в прошлом году до 6. Здесь наблюдался скачок детских самоубийств в 2022 году — 19. А предыдущая динамика была такой: в 2017-м — 9, в 2018 — 16, в 2019 — 10, в 2020-м — 14, в 2021-м — 10. При этом в ответе Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области присутствует такая фраза: «Принимая во внимание негативные тенденции роста числа суицидальных проявлений у детей и подростков…» В Ставропольском крае из-за суицида в прошлом году погибли 11 детей (в 2022-м — столько же, в 2021-м — 18). В Белгородской области статистика такая: в 2021-м — 4, в 2022-м — 7, в 2023 году — 3. В Удмуртии количество «оконченных» суицидов составило: в 2019-м — 8, в 2020-м — 15, в 2021-м — 6, в 2022-м — 9, в 2023 году — 13. В Пермском крае гибель детей от суицида в последние годы выглядела так: в 2019-м — 17, в 2020-м — 13, в 2021-м — 23, в 2022-м — 13, в 2023-м — 13.
По этой выборке можно понять, что явного общего увеличения числа случаев детского суицида в регионах РФ не наблюдается. В некоторых имел место скачок в «пандемийные» годы, и только в одном субъекте РФ — Удмуртии — в прошлом году был зафиксирован рост смертности детей из-за суицида.
Интересно, что ни в одном из ответов нашим редакциям от правоохранительных органов и Уполномоченных по правам ребенка не упоминаются «синие киты» и прочие группы смерти, так напугавшие общество в 2016 году. Но намеки на такую опасность присутствуют, значит, риск детям из интернета никуда не делся.
Например, в ответе МВД по Республике Татарстан говорится: «Создана оперативная группа по выявлению, предупреждению и раскрытию преступлений, связанных с деятельностью лиц, склоняющих несовершеннолетних к суицидальному поведению, в том числе посредством сети Интернет». В Тюменской области с детьми проводятся «единые уроки по безопасности в сети Интернет, уроки бдительности». В Пермском крае утвержден алгоритм реагирования на «выявленные факты деструктивного влияния информации, размещенной в сети Интернет, на несовершеннолетних». Кроме того, в регионе создан ресурсный центр профилактики такого деструктивного влияния, который мониторит интернет на предмет наличия угроз для детей. А при министерстве территориальной безопасности края создан отдел информационной безопасности детской и молодежной среды в Сети.
Ну и в каждом ответе говорится о важности для родителей поддержания доверительных отношений с детьми, особенно в подростковом возрасте. Потому что почти у всех детей, совершивших суициды, была нарушена нормальная психоэмоциональная связь с семьей, а у девочек — особенно с матерью.