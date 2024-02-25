«Она популярная, поэтому я ее люблю». Как школьники Тюмени ждали встречи с Мизулиной

Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина анонсировала встречу с молодежью в Тюмени чуть более недели назад, а уже 24 февраля провела мероприятие в одном из образовательных учреждений областной столицы. Екатерина знаменита тем, что сообщает в правоохранительные и надзорные органы информацию об исполнителях и блогерах, которые, по ее мнению, подогревают «деструктивные настроения среди молодежи». В основном, инфлюенсерсы, которых потом «отменяют» в России, являются кумирами той самой молодежи, которые также являются фанатами Мизулиной. Как это получилось? Почему на встречу с главой Лиги выстраиваются очереди, и что необычного было на встрече Екатерины с тюменской молодежью — в материале корреспондента «Нашего города» Егора Тимофеева.