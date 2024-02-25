«Она популярная, поэтому я ее люблю». Как школьники Тюмени ждали встречи с Мизулиной

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина анонсировала встречу с молодежью в Тюмени чуть более недели назад, а уже 24 февраля провела мероприятие в одном из образовательных учреждений областной столицы. Екатерина знаменита тем, что сообщает в правоохранительные и надзорные органы информацию об исполнителях и блогерах, которые, по ее мнению, подогревают «деструктивные настроения среди молодежи». В основном, инфлюенсерсы, которых потом «отменяют» в России, являются кумирами той самой молодежи, которые также являются фанатами Мизулиной. Как это получилось? Почему на встречу с главой Лиги выстраиваются очереди, и что необычного было на встрече Екатерины с тюменской молодежью — в материале корреспондента «Нашего города» Егора Тимофеева.
Всем известная поговорка «Кто рано встает, тому Бог подает» — явно не работала на встрече с Екатериной Мизулиной. Мероприятие в школе №95 было назначено на 13:00. Очереди у входа в образовательное учреждение начали скапливаться примерно за 1,5 часа. В «живой цепочке» стояли подростки, которые узнали о встрече из социальных сетей.
«Погода хорошая, пока не замерзли. Организаторы обещали, что рано или поздно все попадем в здание», — говорит с улыбкой ученица 10 класса Виктория, которая приехала в школу имени Ушинского с другого конца города.
Очередь на вход в школу уже растянулась на несколько десятков метров. Движение молодежи пришлось контролировать не только организаторам, администрации учреждения, но и многочисленным полицейским.
Отмечу, что многим пришедшим так и не удалось попасть на мероприятие. Не пустили и некоторых наших коллег, представителей средств массовой информации. Публичной аккредитации не было, журналисты пришли со своими служебными удостоверениями, но охранники отказали им во входе. Среди «невезучих» СМИшников оказались представители федерального издания SM-News Тюмень и регионального портала 72.ру.
«Когда я пришел в школу, то отвечающий за охрану сотрудник Мизулиной начал спрашивать: „Кто из 72.ру“? Оказалось, что нам сделали запрет на присутствие. Интересно было и то, что у всех спрашивали какую-то аккредитацию, хотя все прекрасно знали, что ее не было. Забавно было наблюдать, как не пускали операторов, которых специально наняли снимать Мизулину, потому что охрана и другие люди не понимали, кого можно пускать, а кого нет», — прокомментировал «Нашему городу» журналист 72.ру Артур Галиев.
Актовый зал школы, расположенный на втором этаже, где и проходила встреча, действительно был наполнен людьми. По моим личным ощущениям, основную аудиторию преимущественно составляла организованная группа детей, которых привезли на желтых автобусах — это активисты «Движения Первых». Кстати, им чаще всего доставалось право на вопрос Мизулиной. Совпадение это, или спикера просто привлекали ребята, обернутые в российский флаг — вопрос, на который нет ответа. Ребята задавали личные вопросы из жизни, интересовались судьбой популярных исполнителей — иностранных агентов, а также несли подарки для Екатерины. Служба безопасности, не стесняясь, проверяла пакеты детей, прежде чем они передадут их главе Лиги.
Пожалуй, одним из самых запоминающихся презентов в этот день стал мерч с Владимиром Путным и цитатой губернатора Тюменской области Александра Моора о главе государстве «Человек, который изменил все». Мизулина, получив описанное худи, взяла перерыв, и сразу переоделась в него. Стоить отметить, что «острых» вопросов, как это было, например, в Екатеринбурге, Екатерине Михайловне в Тюмени не задавали.
«Вопросы, которые сегодня задавали ребята — популярные. Они спрашивали, как вести себя, если угрожают в социальных сетях, что делать, если столкнулись с мошенничеством. Кроме того, затрагивались темы школьного характера, проблем с преподавателями. Разберемся», — заявила глава Лиги безопасного Интернета журналистам.
Встреча популярного спикера с тюменской молодежью в школе длилась около трех часов. Вопросы, очевидно, смогли задать не все. Но Мизулина, едва мероприятие закончилось, сообщила: «Мы никуда не торопимся, фото успеет сделать каждый желающий». И тогда началась настоящая давка. Организаторы предложили устраивать фотосессию на сцене, вход на которую был с правой стороны актового зала. Но… Это не сработало. Подростки пытались забраться к своему кумиру любой ценой.
«Хочу сделать фотографию с Екатериной Мизулиной. Не знаю, почему! Она же звезда Интернета! Мне не нравится, что из-за нее запрещают некоторых рэперов в России, но она популярная, поэтому я ее люблю!», — рассказал в очереди за фото пятиклассник Артем.
Ради справедливости, нужно отметить, что большинство ребят послушно стояли в очереди. Ожидание в ней было не быстрым, а администрация школы почему-то лишь спустя 30 минут решила открыть окна. О том, что в помещении душнее, чем обычно, сказала и сама Мизулина.
«Офф-топ»
На встрече с тюменской молодежью, глава Лиги безопасного Интернета сделала ряд интересных высказываний, среди которых:
— «Моргенштерн (признан в России иностранным агентом) может вернуться в Россию. Ограничений нет»;
— «Путин совершил революционные изменения в нашей стране. Я росла в „нулевых“, я помню, как это было»;
— «Заблокировать все vpn-сервисы в стране нереально. Речь идет об ограничении работы крупных площадок».
Кроме того, «любимица российской молодежи» сообщила журналисту «Нашего города», что в распространении ролика, где она подпевает группе «Бумбокс», воюющей на стороне ВСУ, виноваты вражеские силы.