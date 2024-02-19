Негде сесть: в тюменской школе дети вынуждены сидеть на полу из-за нехватки лавочек

В комментариях по опубликованным постом ишимцы посоветовали негодоующим родителям обратиться с претензиями к администрации школы, а также резонно заметили, что дети проводят 40 минут на уроке. Соответственно нет ничего страшного в том, чтобы постоять в течение перемены, 5-10 минут, на ногах.