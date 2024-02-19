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Published Сегодня, 07:48

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Updated Сегодня, 07:50

В тюменской школе дети вынуждены сидеть на полу из-за нехватки лавочек

Негде сесть: в тюменской школе дети вынуждены сидеть на полу из-за нехватки лавочек

19 февраля 2024, 07:48
Фото: ГУС ТО

В тюменской школе дети вынуждены сидеть на полу из-за нехватки лавочек

Родители ишимских школьников жалуются на городскую школу № 7. А именно — на тесные раздевалки, где происходят постоянные давки, а также отсутствие мест, где учащиеся могут посидеть на перемене или в ожидании начала занятий.
Сюжет
Дети
Фото: Ишим пере Подслушано
«В раздевалках происходит полнейший ужас — помещения очень тесные, дети еле как туда пролазят. Кроме того, на всю школу всего четыре лавочки — детям некуда присесть. Соответственно им приходится размещаться на полу. Из кабинетов ребят выгоняют, так как устраивают там проветривание», — возмутились родители в соцсетях.

В комментариях по опубликованным постом ишимцы посоветовали негодоующим родителям обратиться с претензиями к администрации школы, а также резонно заметили, что дети проводят 40 минут на уроке. Соответственно нет ничего страшного в том, чтобы постоять в течение перемены, 5-10 минут, на ногах.

«Лавочки в коридорах в школах и раньше не стояли. Имелись только в актовом (спортивном) зале», — отметили горожане.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени школьники ради развлечения прыгают из окон в снежные сугробы. Пока экстремальная забава увечьями не закончилась.

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