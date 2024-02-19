Негде сесть: в тюменской школе дети вынуждены сидеть на полу из-за нехватки лавочек

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
«В раздевалках происходит полнейший ужас — помещения очень тесные, дети еле как туда пролазят. Кроме того, на всю школу всего четыре лавочки — детям некуда присесть. Соответственно им приходится размещаться на полу. Из кабинетов ребят выгоняют, так как устраивают там проветривание», — возмутились родители в соцсетях.
В комментариях по опубликованным постом ишимцы посоветовали негодоующим родителям обратиться с претензиями к администрации школы, а также резонно заметили, что дети проводят 40 минут на уроке. Соответственно нет ничего страшного в том, чтобы постоять в течение перемены, 5-10 минут, на ногах.
«Лавочки в коридорах в школах и раньше не стояли. Имелись только в актовом (спортивном) зале», — отметили горожане.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени школьники ради развлечения прыгают из окон в снежные сугробы. Пока экстремальная забава увечьями не закончилась.