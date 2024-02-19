Больше строят только в Краснодаре: Тюмень попала в лидеры числу построенных квартир

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с начала этого года цены на квартиры на вторичном рынке увеличились на 1,7%. В целом за последний год квадратный метр подорожал на 12,2% — до 115 тысяч рублей. При этом самую недорогую недвижимость продают в Ленинском округе — средняя стоимость квартиры составляет 4,6 миллиона рублей.