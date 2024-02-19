Больше строят только в Краснодаре: Тюмень попала в лидеры числу построенных квартир

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
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Updated Сегодня, 07:30
На первом месте расположился Краснодар, где строят более 5 «квадратов» жилья на одного человека, на третьем — Владивосток (3,39 квадратных метров).
Из регионов Уральского федерального округа в десятку лидеров рейтинга также вошел Екатеринбург с показателем 2,47 «квадратов». Ханты-Мансийск, Курган, Сургут и Салехард, Челябинск оказались за пределами третьей десятки российских городов по объему строительства.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с начала этого года цены на квартиры на вторичном рынке увеличились на 1,7%. В целом за последний год квадратный метр подорожал на 12,2% — до 115 тысяч рублей. При этом самую недорогую недвижимость продают в Ленинском округе — средняя стоимость квартиры составляет 4,6 миллиона рублей.