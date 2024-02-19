nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

Тюмень вошла в тройку российских городов-лидеров по строительству квартир

Больше строят только в Краснодаре: Тюмень попала в лидеры числу построенных квартир

19 февраля 2024, 07:28
Фото: 1MI

Тюмень вошла в тройку российских городов-лидеров по строительству квартир

Тюмень вошла в топ-3 российских городов по объему строительства жилья на одного жителя. Областная столица заняла 2 место с показателем 3,44 квадратных метра жилья на душу населения.

На первом месте расположился Краснодар, где строят более 5 «квадратов» жилья на одного человека, на третьем — Владивосток (3,39 квадратных метров).

Из регионов Уральского федерального округа в десятку лидеров рейтинга также вошел Екатеринбург с показателем 2,47 «квадратов». Ханты-Мансийск, Курган, Сургут и Салехард, Челябинск оказались за пределами третьей десятки российских городов по объему строительства.

Тюменские компании ждут роста цен в строительстве
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с начала этого года цены на квартиры на вторичном рынке увеличились на 1,7%. В целом за последний год квадратный метр подорожал на 12,2% — до 115 тысяч рублей. При этом самую недорогую недвижимость продают в Ленинском округе — средняя стоимость квартиры составляет 4,6 миллиона рублей.

Читайте также:
Сколько выходных дней ждет тюменцев в этом году?Экстремальная забава: в Тюмени школьники прыгают в кучу снега с высотыНа 10 градусов ниже нормы: в Тюмени ожидаются морозы
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Строительство жилья#Тюменская область#Рейтинги#Новости тюмени#Рейтинг
Подпишитесь
«Город для гостей»: что изменится в Тюмени с развитием туристического потенциала?
Сегодня, 06:22
«Не забирают, потому что пью»: тюменки рассказали, как попали в центр для бездомных
Сегодня, 05:05
«Запреты и выдворение»: как полиция и власти следят за мигрантами в Тюменской области
Сегодня, 07:03
Хозяйке на заметку: тюменкам рассказали, как не сжечь кухню при готовке в духовке
Сегодня, 08:16
В Тюмени снесут легендарный старейший кинотеатр «Космос»
Сегодня, 04:32
«Без проблем и стресса»: психолог рассказал тюменцам, как исполнить мечту
Сегодня, 08:52