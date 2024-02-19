«Не забирают, потому что пью»: тюменки рассказали, как попали в центр для бездомных

И отмечает, что пить начала, потому что и подружка употребляла, и муж. Женщина говорит, что с детьми общается — сын даже приезжает в «Милосердие» увидеться с ней. Однако домой дети ее не забирают из центра, так как знают, что опять начнутся гулянки.