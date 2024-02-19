«Не забирают, потому что пью»: тюменки рассказали, как попали в центр для бездомных

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
В учреждение попадают и алкоголики, и наркоманы, и бездомные и те, кто неожиданно столкнулся с трудностями в жизни. В помощи не отказывают никому.
46-летняя Ирина приехала в Тюмень в 19 лет из Югры (Кондинский район) — хотела учиться на кондитера. Однако закончить учебу не удалось. Женщина работала сначала уборщицей в «Премьере», затем маляром, посудомойщицей.
В центр «Милосердие» попала после того, как ее сбила машина. Водитель тогда с места происшествия скрылся, а Ирине пришлось провести немало времени в больнице. Из больницы северянка попала в «Милосердие».
Правда, позже ушла из центра — работала и снимала квартиру до тех пор пока не произошел инсульт.
«Случился инсульт, я просто встать не могла. Тогда просто скорую вызвала. И снова оказалась здесь», — рассказала Ирина 72.RU. По ее словам, у нее есть 30 летняя дочь — отношения поддерживают по телефону.
Еще одна жительница реабилитационного центра Марьям Саитова раньше имела и семью, и работу. Однако все испортило пристрастие к алкоголю.
Женщина рассказывает, что 12 лет проработала в столовой одного из тюменских заводов, вышла замуж, родила троих детей. Но последние семь лет беспробудно пьет.
«У меня дети очень хорошие. Последние четыре года я у дочери жила, подружку себе нашла и загуляла. Вот я семь лет последние пила. С утра встану, порядок наведу дома, печку истоплю, переоденусь, накрашусь. И побежала гулять», — вспоминает Марьям.
И отмечает, что пить начала, потому что и подружка употребляла, и муж. Женщина говорит, что с детьми общается — сын даже приезжает в «Милосердие» увидеться с ней. Однако домой дети ее не забирают из центра, так как знают, что опять начнутся гулянки.
Кстати, в «Милосердии» Марьям даже успела выйти замуж (с прежни мужем в разводе) — за местного постояльца.
Ранее «Наш Город» писал, что пенсионер из Тюмени порядка 10 лет зарабатывает на ненужных вещах. Мужчина собирает отправленные в мусор вещи, приводит их в порядок, после чего продает.