В Тюмени снесут легендарный старейший кинотеатр «Космос»

Компания должна была в срок до 10 мая 2023 года подготовить предпроектную документацию. В информации, опубликованной на портале Госзакупки, отмечалось, что территория новой школы должна быть разделена на несколько зон и площадками для игр в хоккей, мини-футбол, баскетбол, волейбол, с беговыми дорожками.