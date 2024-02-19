В Тюмени снесут легендарный старейший кинотеатр «Космос»

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
Здание бывшего кинотеатра, а после молодежного центра «Космос» является одним из самых узнаваемых в областной столице — его построили в 1965 году. После проведенной реконструкции в начале XXI там открыли кинотеатр.
Теперь же власти планируют разместить в здании школу с углубленным изучением отдельных предметов и культурно-досуговый центр. Интересно, что тендер на разработку проекта нового учебного учреждения на 1100 мест власти размещали еще осенью 2022 года. Контракт стоимостью 3,3 миллиона рублей тогда был заключен ООО «Проект 2001».
Компания должна была в срок до 10 мая 2023 года подготовить предпроектную документацию. В информации, опубликованной на портале Госзакупки, отмечалось, что территория новой школы должна быть разделена на несколько зон и площадками для игр в хоккей, мини-футбол, баскетбол, волейбол, с беговыми дорожками.
Также подрядчику надо было рассмотреть возможность размещения дополнительного блока для пространства, предназначенного для творческих занятий. Отмечалось, что при разработке проекта будут сохранены архитектурные элементы театрального комплекса. Речи о сносе здания не было.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области к 2025 году капитально отремонтируют две старые школы — школу-интернат в Ишиме и второй корпус средней школы № 22 в Тюмени. Распоряжении о выделении денежных средств на эти цели подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.