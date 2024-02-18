nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Актер, которого предложил депутат из Тюмени Вершинин, исполнит роль Жириновского

Актер, которого предложил депутат тюменской думы Вершинин, сыграет Жириновского

18 февраля 2024, 10:43
Фото: 1MI

Актер, которого предложил депутат из Тюмени Вершинин, исполнит роль Жириновского

Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий одобрил на роль молодого Владимира Жириновского в биографическом фильме кандидатуру актера Никиту Кологривого, которого предложил депутат Тюменской областной Думы Иван Вершинин.
Сюжет
Фильмы
«Какие прогнозы — получится у меня сыграть такую личность или нет? Справлюсь ли я? Ведь это вызов для любого артиста сыграть такую историческую личность. Уверен, что не только сыграю, но и сделаю это лучше, чем любой артист в стране. И я докажу это», — сообщил Кологривый.

Напомним, мнение о том, что роль Жириновского в биографическом фильме мог бы исполнить актер сериала «Слово пацана» Иван Вершинин высказал в начале февраля. Депутат отметил не только внешнюю схожесть Кологривого с политиком, но схожесть характерами.

Никита Кологривый исполнил роль Кащея в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Также известен по ролям в фильме «По щучьему велению» (роль Емели), сериалах «Оффлайн», «Два холма» и других.

Читайте также:
Тюменская лыжница завоевала «серебро» в гонке на 50 км классикой на СпартакиадеВ Тюмени при пожаре в многоэтажке погиб мужчинаВ Тюменской области пьяная мать попросила 16-летнего сына ночью отвезти ее за водкой
#Общество#Валентина Бурнашева#Фильмы#Новости тюмени#ЛДПР#Актеры
Подпишитесь
«Случай вопиющий»: в Тюмени обманутые мигранты обратились к православному священнику
16 февраля, 07:25
«Вы мыслите, как потребители!»: тюменская официантка поделилась откровениями
16 февраля, 09:19
Сможете узнать советского киногероя с первого взгляда? Справятся с тестом только 5%
16 февраля, 07:34
Тюменцам обещают лютые морозы в выходные
16 февраля, 08:51
«Меркантильные — лесом»: тюменцы рассказали, сколько готовы тратить на женщину
16 февраля, 09:17
Тюменцы узнали о предвыборной программе кандидата в президенты Даванкова
16 февраля, 06:22