Актер, которого предложил депутат тюменской думы Вершинин, сыграет Жириновского

Напомним, мнение о том, что роль Жириновского в биографическом фильме мог бы исполнить актер сериала «Слово пацана» Иван Вершинин высказал в начале февраля. Депутат отметил не только внешнюю схожесть Кологривого с политиком, но схожесть характерами.