Актер, которого предложил депутат тюменской думы Вершинин, сыграет Жириновского

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
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Updated Сегодня, 10:45
«Какие прогнозы — получится у меня сыграть такую личность или нет? Справлюсь ли я? Ведь это вызов для любого артиста сыграть такую историческую личность. Уверен, что не только сыграю, но и сделаю это лучше, чем любой артист в стране. И я докажу это», — сообщил Кологривый.
Напомним, мнение о том, что роль Жириновского в биографическом фильме мог бы исполнить актер сериала «Слово пацана» Иван Вершинин высказал в начале февраля. Депутат отметил не только внешнюю схожесть Кологривого с политиком, но схожесть характерами.
Никита Кологривый исполнил роль Кащея в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Также известен по ролям в фильме «По щучьему велению» (роль Емели), сериалах «Оффлайн», «Два холма» и других.