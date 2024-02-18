В Тюмени в историческом здании открыли новый ресторан. Там кормят блинами и шакшукой

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:39
В обновленном заведении гостям предлагают на выбор блюда из меню азиатской, русской, европейской кухни — бургеры, блины, пасту, блюда на гриле, стейки, бургеры и прочее. Также можно заказать турецкий завтрак, доставку. Средний чек составляет 1500 рублей.
В отзывах, опубликованных на портале 2 ГИС, посетители ресторана отмечают, что кафе уютное, персонал приветливый, а кухня вкусная.
Отметим, здание по улице Ленина, 46, было построено в конце XIX — начале ХХ вв. Одноэтажный деревянный дом на каменном полуподвале, представляет собой шестистенок с поперечными перерубами под четырёхскатной крышей. Планировка в доме сохранена первоначальная, также имеется уникальная масляная роспись интерьеров.
Известно, что в 1888 году в доме проживали супруги Илларион и Мария Игнатьевы. Позже — аптекарь Иосиф Зеневич. Здесь же располагалась аптека.
В 2008 году исторический особняк занял департамент имущественных отношений, но уже через год он его покинул. Была проведена реставрация, после которой в доме открыли ресторан «У Раневской».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в здании ночного клуба «Пещера» откроют комплекс «Парковый» с несколькими заведениями общепита. Известно, что главным арендатором станет семейное кафе «Андерсон».