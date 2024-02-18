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В Тюменской области готовятся к предстоящему паводку

В Тюменской области готовятся к наводнению

18 февраля 2024, 07:52
Фото: 1MI

В Тюменской области готовятся к предстоящему паводку

Жителей Тюменской области начали предупреждать о возможно весеннем паводке. Работа по оповещению населения уже ведется в Ишиме.
«Стартовал подворовый обход граждан, проживающих в зоне возможного подтопления. Мероприятие проводится ежегодно в целях предупреждения населения о возможном паводке. На маршруты вышли порядка 50 обходчиков из числа работников социальной сферы, охраны общественного порядка, представителей казачества», — сообщил глава администрации города Федор Шишкин.

По его словам, в течение месяца им побывать в каждом домовладении, общее количество которых более полутора тысяч.

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Напомним, в Тюменской области в 2017 году из-за паводка был объявлен режим ЧС. Тогда уровень воды в реке Ишим превысил отметку 970 сантиметров. Порядка 1 тысячи человек были эвакуированы. Несколько сотен домов в муниципалитете оказались затоплены. Под воду ушло летное поле аэродрома ДОСААФ и не менее 5 воздушных судов.

В сентябре 2017 года прошли работы по поднятию дамб, которые разделяли реку Ишим и муниципальные образования, расположенные вдоль водоема. Высоту защитных сооружений планировали увеличили с 9,6 до 11,5 метра, а их протяженность — с 9,6 до 10,8 км.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 26 муниципалитетах пройдут учебные эвакуации населения в рамках подготовки к пожароопасному сезону. 27 февраля мероприятие состоится в селе Салаирка, 5 марта — в Червишево Тюменского района.

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