В Тюменской области готовятся к наводнению

Напомним, в Тюменской области в 2017 году из-за паводка был объявлен режим ЧС. Тогда уровень воды в реке Ишим превысил отметку 970 сантиметров. Порядка 1 тысячи человек были эвакуированы. Несколько сотен домов в муниципалитете оказались затоплены. Под воду ушло летное поле аэродрома ДОСААФ и не менее 5 воздушных судов.