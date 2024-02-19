На 10 градусов ниже нормы: в Тюмени ожидаются морозы

Posted Сегодня, 01:12
Published Сегодня, 01:12
Modified Сегодня, 01:12
Updated Сегодня, 01:12
По прогнозам метеорологов тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, в ближайшие дни на юге региона температура воздуха будет ниже климатической нормы на 10 градусов и больше.
В Тюмени 19 февраля ожидается ясная погода, ветер до 4 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -19….-12, в темное время суток ожидается до -19…-14.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:58 закат в 17:44 продолжительность дня 9 часов 46 минут.
В Тобольске в понедельник синоптики обещают ясную погоду, ветер до 4,3 м/с. Утром и днем -21…-11, в темное время суток температура воздуха составит -19….-16.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:50, закат в 17:30 продолжительность дня 9 часов 40 минут.
В Ялуторовске в понедельник ожидается ясная погода, ветер до 5,6 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -21…-13, в темное время суток ожидается до -23….-18.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:54, закат в 17:42 продолжительность дня 9 часов 48 минут.
В Заводоуковске 19 февраля метеорологи прогнозируют солнечную погоду днем, ветер до 4,5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -21…-12, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -23….-18.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:53, закат в 17:42 продолжительность дня 9 часов 49 минут.
В Ишиме 19 февраля ожидается малооблачная погода, ветер до 3,7 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -28…-17, в темное время суток температура воздуха составит -27…-23.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:40, закат в 17:31 продолжительность дня 9 часов 51 минута.