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На 10 градусов ниже нормы: в Тюмени ожидаются морозы

На 10 градусов ниже нормы: в Тюмени ожидаются морозы

19 февраля 2024, 01:12
Фото: 1MI
На юге Тюменской области метеорологи обещают в понедельник морозную погоду. В ночные часы ожидается до 20…-30, днем термометры покажут -10…-15, местами до -20. День пройдет без осадков при южном ветре 5-10 м/с с порывами до 14 м/с. Вероятна местами изморозь.

По прогнозам метеорологов тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, в ближайшие дни на юге региона температура воздуха будет ниже климатической нормы на 10 градусов и больше.

В Тюмени 19 февраля ожидается ясная погода, ветер до 4 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -19….-12, в темное время суток ожидается до -19…-14.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:58 закат в 17:44 продолжительность дня 9 часов 46 минут.

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В Тобольске в понедельник синоптики обещают ясную погоду, ветер до 4,3 м/с. Утром и днем -21…-11, в темное время суток температура воздуха составит -19….-16.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:50, закат в 17:30 продолжительность дня 9 часов 40 минут.

В Ялуторовске в понедельник ожидается ясная погода, ветер до 5,6 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -21…-13, в темное время суток ожидается до -23….-18.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:54, закат в 17:42 продолжительность дня 9 часов 48 минут.

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В Заводоуковске 19 февраля метеорологи прогнозируют солнечную погоду днем, ветер до 4,5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -21…-12, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -23….-18.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:53, закат в 17:42 продолжительность дня 9 часов 49 минут.

В Ишиме 19 февраля ожидается малооблачная погода, ветер до 3,7 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -28…-17, в темное время суток температура воздуха составит -27…-23.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:40, закат в 17:31 продолжительность дня 9 часов 51 минута.

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