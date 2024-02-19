На 10 градусов ниже нормы: в Тюмени ожидаются морозы

На юге Тюменской области метеорологи обещают в понедельник морозную погоду. В ночные часы ожидается до 20…-30, днем термометры покажут -10…-15, местами до -20. День пройдет без осадков при южном ветре 5-10 м/с с порывами до 14 м/с. Вероятна местами изморозь.