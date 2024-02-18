Итоги недели: арест мигрантов, задержание банды подростков, отмена концерта Лолиты

Килограмм лимонов стал стоить дороже более чем на 50% — стоимость фрукта увеличилась с 98-100 рублей до 140-166 рублей. На 50% выросли цены на бананы — сегодня килограмм экзотического фрукты стоит более 154 рублей, тогда как год назад 102 рубля. Груши подорожали на 44% — с 200-230 рублей до 300 рублей и выше.