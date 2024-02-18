Итоги недели: арест мигрантов, задержание банды подростков, отмена концерта Лолиты

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
В Тюмени отправили в СИЗО до 4 апреля участников перестрелки на Муравленко, которая произошла в начале января 2024 года. Им предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса — «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Покушение на убийство».
15 февраля стало известно о том, что участников потасовки задержали в Самаре (они были объявлены в федеральный розыск). Ими оказались граждане одной из бывших советских республик — 21-летний молодой человек и 36-летний мужчина.
ЧП во дворе дома на Муравленко, 9, произошло утром 5 января 2024 года. В ходе конфликта ранение получил один человек. С огнестрельной раной мужчина обратился в больницу.
В Тюмени банда подростков снимала на камеру видео с избиением одноклассников. Видеоролики хулиганы публиковали в социальных сетях. Героев видео оперативно нашли сотрудники полиции — зачинщиками драк оказались трое ребят из интернациональной команды учащихся 8 класса одной из городских школ. В отношении школьников возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».
Молодых людей арестовали, одному из них суд избрал меру пресечения в виде нахождения в СИЗО. Адвокат Ислам Абдурахманов, защищавший одного из подростков, остался недоволен таким решением. И даже пригрозил судье, что последний будет гореть в аду за это.
Ситуация с бандой подростков в Тюмени, избивавших людей на камеру, за считанные дни обрела резонанс федерального масштаба. Группу молодых людей прозвали «бандой азербайджанцев», выделение национального признака отчасти и поспособствовало активному обсуждению стычек между подростками. Правда, председатель азербайджанской диаспоры Мунис Мустафаев уверенно заявил, что банда подростков интернациональная, соответственно поводов для межнациональных споров в городе нет.
Пятиэтажку 1969 года постройки признали на этой неделе зоной вероятной ЧС. Там проживали жильцы 11 квартир — большая часть жителей дома его уже покинула ранее.
Тюменцам из опасного дома предоставили места в гостинице — проживание будет бесплатным в течение двух месяцев. После чего горожане будут получать денежные средства на оплату компенсации найма жилья до тех пор, пока не будет решен их жилищный вопрос.
В настоящее время территория дома огорожена и охраняется сотрудниками ЧОП. В здание можно попасть только в сопровождении сотрудников МЧС и при наличии документов, подтверждающих отношение к дому.
Тюменские власти планируют сдать в аренду на 20 лет участок реки Тура площадью 1300 квадратных метров в районе набережной и Масловского взвоза. Соответствующий аукцион опубликован на портале ГИС Торги.
«Участок акватории реки Тура (Долгая) расположен на 180,013-179,943 км от устья, в границах Тюмени Тюменской области. Сдача в аренду на срок 20 лет. Начальная цена лота 18 тысяч 103 рубля, шаг аукциона 1 тысяча 810 рублей. Организатор торгов департамент недропользования и экологии Тюменской области», — указано в документах.
Ранее власти уже размещали аукцион по сдаче в аренду на 20 лет участка акватории реки Туры в границах села Яр в Тюменском муниципальном районе. Однако торги были признаны несостоявшимися — на участие в аукционе была подана лишь одна заявка.
Между тем, вода в тюменской Туре продолжает убывать. По данным гидропоста, на сегодняшний день уровень воды составляет -40 сантиметров над нулевой отметкой.
В Тюменской области томаты, огурцы, лимоны, бананы и груши вошли в список продуктов-рекордсменов по росту стоимости. По информации Тюменьстата, стоимость томатов и огурцов возросла за год более чем на 68%.
Если год назад килограмм помидоров можно было купить за 164 рубля, то сегодня стоимость этих овощей составляет 289 рублей. Килограмм огурцов подорожал за год со 169 рублей до 289 рублей.
Килограмм лимонов стал стоить дороже более чем на 50% — стоимость фрукта увеличилась с 98-100 рублей до 140-166 рублей. На 50% выросли цены на бананы — сегодня килограмм экзотического фрукты стоит более 154 рублей, тогда как год назад 102 рубля. Груши подорожали на 44% — с 200-230 рублей до 300 рублей и выше.
Не отстало от овощей в увеличении стоимости и топливо — рост цен на бензин не прекращается на протяжении нескольких месяцев. Стоимость литра АИ-92 повысилась за месяц с 49 рублей 46 копеек до 49 рублей 48 копеек, АИ-95 — с 54 рублей 29 копеек до 54 рублей 53 копеек. Литр АИ-98 подорожал с 67 рублей 52 копеек до 67 рублей 64 копеек. Стоимость дизельного топлива не изменилась — 64 рубля 30 копеек.
За последний год цены на бензин в регионе увеличились от 3 рублей 49 копеек до 6 рублей 38 копеек. Наибольший рост стоимости продемонстрировал бензин марки АИ-98 — его стоимость за 12 месяцев увеличилась более чем на 6 рублей, дизтопливо подорожало почти на 5 рублей.
В Тюмени отменили концертное выступление российской певицы Лолиты. Причиной тому стало участие артистки в нашумевшей «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.
Сама Милявская заявила, ее концерты в российских городах, в том числе Тюмени, отменены из-за «недостаточного раскаяния» после «голой» вечеринки. Свою реакцию артистка опубликовала на своем телеграм-канале.
Концерт должен был состояться 25 марта 2024 года в Тюменской филармонии. Тюменцы, уже купившие билеты, могут обратиться к кассовым операторам для возврата денег.