Непрекращающийся рост: бензин в Тюмени опять подорожал

За последние три месяца рост цен на топливо в Тюменской области, по данным сервиса fuelprices, составил от 46 до 88 копеек. Наибольший рост стоимости продемонстрировало дизтопливо — его стоимость повысилась на 88 копеек, АИ-95 подорожал на 68 копеек, АИ-92 — на 54 копейки. Литр АИ-98 вырос в цене на 46 копеек за три месяца.