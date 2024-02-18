Непрекращающийся рост: бензин в Тюмени опять подорожал

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Стоимость дизельного топлива не изменилась — 64 рубля 30 копеек.
За последние три месяца рост цен на топливо в Тюменской области, по данным сервиса fuelprices, составил от 46 до 88 копеек. Наибольший рост стоимости продемонстрировало дизтопливо — его стоимость повысилась на 88 копеек, АИ-95 подорожал на 68 копеек, АИ-92 — на 54 копейки. Литр АИ-98 вырос в цене на 46 копеек за три месяца.
За год цены на бензин в регионе увеличились от 3 рублей 49 копеек до 6 рублей 38 копеек. Наибольший рост стоимости продемонстрировал бензин марки АИ-98 — его стоимость за 12 месяцев увеличилась более чем на 6 рублей, дизтопливо подорожало почти на 5 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что эксперты прогнозируют в 2024 года увеличение стоимости топлива минимум на 50-60 копеек. Подорожание станет следствием повышения суммы акциза на бензин 5-го экологического класса и увеличение налога на дизельное топливо.