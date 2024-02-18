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В Тюменской области повысилась стоимость бензина

Непрекращающийся рост: бензин в Тюмени опять подорожал

18 февраля 2024, 05:19
Фото: 1MI

В Тюменской области повысилась стоимость бензина

За последний месяц цены на топливо выросли от 12 до 14 копеек. Стоимость литра АИ-92 повысилась с 49 рублей 46 копеек до 49 рублей 48 копеек, АИ-95 — с 54 рублей 29 копеек до 54 рублей 53 копеек. Литр АИ-98 подорожал с 67 рублей 52 копеек до 67 рублей 64 копеек.

Стоимость дизельного топлива не изменилась — 64 рубля 30 копеек.

За последние три месяца рост цен на топливо в Тюменской области, по данным сервиса fuelprices, составил от 46 до 88 копеек. Наибольший рост стоимости продемонстрировало дизтопливо — его стоимость повысилась на 88 копеек, АИ-95 подорожал на 68 копеек, АИ-92 — на 54 копейки. Литр АИ-98 вырос в цене на 46 копеек за три месяца.

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За год цены на бензин в регионе увеличились от 3 рублей 49 копеек до 6 рублей 38 копеек. Наибольший рост стоимости продемонстрировал бензин марки АИ-98 — его стоимость за 12 месяцев увеличилась более чем на 6 рублей, дизтопливо подорожало почти на 5 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что эксперты прогнозируют в 2024 года увеличение стоимости топлива минимум на 50-60 копеек. Подорожание станет следствием повышения суммы акциза на бензин 5-го экологического класса и увеличение налога на дизельное топливо.

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