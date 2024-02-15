nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

В Самаре полицейские задержали участников тюменской перестрелки

Участников тюменской перестрелки отыскали в Самаре. Видео

15 февраля 2024, 13:24
Фото: 1MI

В Самаре полицейские задержали участников тюменской перестрелки

В Самаре задержали двух подозреваемых в покушении на убийство. Мужчины были объявлены в федеральный розыск. В настоящее время обвиняемые доставлены в Тюмень для проведения разбирательства.

5 января во дворе жилого дома по улице Муравленко произошел конфликт между уроженцами из Республик Закавказья.

В ходе потасовки была открыта стрельба из огнестрельного и травматического оружия. Одного из мужчин госпитализировали в больницу, другого — ранили в ногу.

«В рамках расследования уголовного дела двое мужчин 2003 и 1987 гг. рождения, причастных к совершению преступления, задержаны, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета России по Тюменской области.

Видео: группа ЧС Тюмень в социальной сети ВК

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени задержали «банду подростков», издевавшихся над местными школьниками. Как отмечалось ранее, группа состояла преимущественно из азербайджанцев. Представители диаспоры отрицали данные сведения, заявляя о том, что группа интернациональная, а с ребятами проведена беседа.

Читайте также:
Возбуждено уголовное дело: виновных в избиении школьника привлекут к ответственностиМигрантов-участников тюменской перестрелки объявили в федеральный розыскГенерал Бастрыкин заинтересовался перестрелкой в тюменском дворе
#Общество#Видео#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Уголовное дело#Школьники#Новости тюмени#Розыск#Стрельба#Огнестрельное оружие#Покушение на убийство#Самара#Алина Петрова
Подпишитесь
«Болезни, вода из батареи и каннибал»: как в тюменских СИЗО содержат заключенных?
Сегодня, 07:01
«Ольга могла помочь»: как на тюменской Туре сказалось влияние северного циклона
Вчера, 07:01
«Банд быть не должно!»: тюменский азербайджанец рассказал о воспитании детей
Сегодня, 09:13
Тюменцы не могут добраться до самолета из-за мега-очередей в Шереметьево
Сегодня, 06:24
В деревнях Тюменской области зафиксировали очаги бешенства
Сегодня, 06:26
Первое жилье: в центре Тюмени строят оптимальный для студентов ЖК
Вчера, 12:03