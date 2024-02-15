Участников тюменской перестрелки отыскали в Самаре. Видео

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
5 января во дворе жилого дома по улице Муравленко произошел конфликт между уроженцами из Республик Закавказья.
В ходе потасовки была открыта стрельба из огнестрельного и травматического оружия. Одного из мужчин госпитализировали в больницу, другого — ранили в ногу.
«В рамках расследования уголовного дела двое мужчин 2003 и 1987 гг. рождения, причастных к совершению преступления, задержаны, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета России по Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени задержали «банду подростков», издевавшихся над местными школьниками. Как отмечалось ранее, группа состояла преимущественно из азербайджанцев. Представители диаспоры отрицали данные сведения, заявляя о том, что группа интернациональная, а с ребятами проведена беседа.