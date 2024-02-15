Участников тюменской перестрелки отыскали в Самаре. Видео

В Самаре полицейские задержали участников тюменской перестрелки

В Самаре задержали двух подозреваемых в покушении на убийство. Мужчины были объявлены в федеральный розыск. В настоящее время обвиняемые доставлены в Тюмень для проведения разбирательства.