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Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

Тюменские подростки снимают ролики с избиением ради забавы

Тюменские подростки снимают ролики с избиением ради забавы

11 февраля 2024, 11:30
Фото: 1MI
У тюменских подростков появилась новое развлечение — школьники собираются группами, избивают тех, кто слабее. При этом все действо снимают на видео и выкладывают в социальные сети.
Сюжет
Дети
Видео: ЧС Тюмень

Драки на камеру ребята устраивают «ради забавы».

«Снова малолетние „блатуют“, потом будут плакать вместе с родителями и извиняться», — сетуют тюменцы.
«Гордитесь, родители, скоро и вы получите. Это не дети, а беспредельщики малолетние!» — отмечают горожане.
Видео: ЧС Тюмень

В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что сотрудники полицию проверяют видеоролики, размещенные в соцсетях, на которых запечатлены драки.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области, в селе Уктуз, школьники толпой избили восьмиклассника. ЧП произошло на глазах учителей образовательного учреждения. По данному факту по поручение председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело.

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