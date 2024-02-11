Тюменские подростки снимают ролики с избиением ради забавы

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Драки на камеру ребята устраивают «ради забавы».
«Снова малолетние „блатуют“, потом будут плакать вместе с родителями и извиняться», — сетуют тюменцы.
«Гордитесь, родители, скоро и вы получите. Это не дети, а беспредельщики малолетние!» — отмечают горожане.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что сотрудники полицию проверяют видеоролики, размещенные в соцсетях, на которых запечатлены драки.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области, в селе Уктуз, школьники толпой избили восьмиклассника. ЧП произошло на глазах учителей образовательного учреждения. По данному факту по поручение председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело.