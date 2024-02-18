В Тюмени водитель на Lada влетел в дерево на улице Республики. Фото

От удара отечественную легковушку отбросило на ограждение, а затем в дерево. В дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель Lada — 37-летнего мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу. Водитель иномарки не пострадал. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.