В Тюмени водитель на Lada влетел в дерево на улице Республики. Фото

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
От удара отечественную легковушку отбросило на ограждение, а затем в дерево. В дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель Lada — 37-летнего мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу. Водитель иномарки не пострадал. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском селе Вагай сегодня ночью инспекторы ГИБДД остановили подростка за рулем автомобиля. Как выяснилось, мать школьника попросила отвезти ее в кафе за алкоголем.