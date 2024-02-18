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Published Сегодня, 11:19

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

В Тюмени Lada влетела в дерево на улице Республики

В Тюмени водитель на Lada влетел в дерево на улице Республики. Фото

18 февраля 2024, 11:19
Фото: ГИБДД

В Тюмени Lada влетела в дерево на улице Республики

Жесткая авария произошла в воскресенье, 18 февраля, в Тюмени. На улице Республики, 291, водитель Lada Priora выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате чего столкнулся с Hyundai Porter.
Сюжет
ДТП
Фото: ГИБДД

От удара отечественную легковушку отбросило на ограждение, а затем в дерево. В дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель Lada — 37-летнего мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу. Водитель иномарки не пострадал. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском селе Вагай сегодня ночью инспекторы ГИБДД остановили подростка за рулем автомобиля. Как выяснилось, мать школьника попросила отвезти ее в кафе за алкоголем.

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