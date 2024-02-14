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Published Сегодня, 15:19

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Updated Сегодня, 15:21

Лолита отреагировала на отмену своего концерта в Тюмени

Лолита отреагировала на отмену своего концерта в Тюмени

14 февраля 2024, 15:19
Фото: телеграм-канал Лолиты Милявской
Певица Лолита Милявская считает, что ее концерты в российских городах отменили из-за «недостаточного раскаяния» после «голой» вечеринки. Свою реакцию артистка опубликовала на своем телеграм-канале.
Сюжет
Концерт

Напомним, что концерты популярной исполнительницы ранее отменили во многих городах России. Исключением не стала и Тюмень. Также с отменой концертов столкнулись другие известные исполнители Филипп Киркоров и Дима Билан.

Считается, что причиной отменой концертов стало участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Сложившуюся ситуацию артисты пока не прокомментировали.

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Ранее в Тюмени отменили концерт известного рэпера Кишлака из-за жалобы общественников. Активисты посчитали, что музыка исполнителя негативно влияет на неокрепшие умы за счет упоминания в текстах наркотиков и алкоголя.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Концерт#Дима Билан#Алина Петрова
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