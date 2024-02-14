Лолита отреагировала на отмену своего концерта в Тюмени

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Напомним, что концерты популярной исполнительницы ранее отменили во многих городах России. Исключением не стала и Тюмень. Также с отменой концертов столкнулись другие известные исполнители Филипп Киркоров и Дима Билан.
Считается, что причиной отменой концертов стало участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Сложившуюся ситуацию артисты пока не прокомментировали.
Ранее в Тюмени отменили концерт известного рэпера Кишлака из-за жалобы общественников. Активисты посчитали, что музыка исполнителя негативно влияет на неокрепшие умы за счет упоминания в текстах наркотиков и алкоголя.