«Посадили ребенка»: адвокат «банды азербайджанцев» раскритиковал тюменского судью

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Published Сегодня, 02:31
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«Посадили ребенка, которому надо учиться и сдавать экзамены. Я предупредил и судью, и представителей обвинения, что будут они гореть. С них будет спрос за то, что они поступили с ребенком таким образом. Мы все дрались в детстве, но нас в тюрьму за это никогда не закрывали. Мой подзащитный защищал девочек, к которым домогался потерпевший. Он хотел, чтобы слабый пол был защищен. Вот что правосудие натворило. В материалах дела это черным по белому всё расписано. Я судью предупредил. И буду свидетелем в Судный день, когда он будет использован в качестве дров в огне адском. Это истина, а не юриспруденция. На юриспруденцию плевать хотят все здесь», — заявил адвокат.
Он отметил, что суд отправил подростков под арест не имея на это оснований.
«Делом занимается отдел по особо важным делам — они работают по особо тяжким преступлениям. А занялись административным штрафом, произведя его в ранг уголовных», — цитирует Абдурахманова 72.ru.
Напомним, что вчера, 13 февраля, Центральный районный суд избрал меру пресечения Зию Абилову. Молодой человек будет находиться под стражей до 11 апреля 2024 года. Еще двое участников драки ждут решения суда.
Ранее «Наш город» сообщал, что мать одного из обвиняемых подростков упала в обморок в зале суда. Пользователи социальных сетей не жалеют женщину, считая, что она сама виновата в происходящем.