«Посадили ребенка»: адвокат «банды азербайджанцев» раскритиковал тюменского судью

Адвокат арестованных подростков раскритиковал тюменского судью

В Тюмени арестовали троих молодых людей, участвовавших в драке в ТРЦ «Солнечный». Адвокат Ислам Абдурахманов, защищавший одного из них, остался недоволен решением об аресте, пригрозив судье, что он будет греть в аду.