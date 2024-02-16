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В Тюмени арестовали мигрантов, устроивших перестрелку на Муравленко

Мигрантов, устроивших перестрелку в тюменской Зареке, отправили под арест

16 февраля 2024, 09:24
Фото: 1MI

В Тюмени арестовали мигрантов, устроивших перестрелку на Муравленко

В Тюмени отправили в СИЗО двух участников разборки на Муравленко, которая произошла в начале января этого года. Им предъявлено обвинении по двум статьям Уголовного кодекса — «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Покушение на убийство».

21-летний молодой человек и 36-летний мужчина будут находиться в СИЗО до 4 апреля 2024 года.

Напомним, ЧП во дворе дома на Муравленко, 9, произошло утром 5 января 2024 года. В ходе конфликта было был ранен один человек — мужчина получил огнестрельное ранение. По факту произошедшего сотрудниками полиции была проведена проверка. Причастных к конфликту объявили в федеральный розыск.

Накануне стало известно о том, что участников потасовки нашли в Самаре — ими оказались граждане одной из бывших советских республик.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области возбудили уголовные дела в отношении банды подростков, снимавших избиения детей на видео. Зачинщиком драк оказалась интернациональная команда учащихся 8 класса одной из городских школ. В правоохранительных органах предполагают, что итогом расследования уголовных дел может стать выдворение ряда лиц из России.

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