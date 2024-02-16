Мигрантов, устроивших перестрелку в тюменской Зареке, отправили под арест

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
21-летний молодой человек и 36-летний мужчина будут находиться в СИЗО до 4 апреля 2024 года.
Напомним, ЧП во дворе дома на Муравленко, 9, произошло утром 5 января 2024 года. В ходе конфликта было был ранен один человек — мужчина получил огнестрельное ранение. По факту произошедшего сотрудниками полиции была проведена проверка. Причастных к конфликту объявили в федеральный розыск.
Накануне стало известно о том, что участников потасовки нашли в Самаре — ими оказались граждане одной из бывших советских республик.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области возбудили уголовные дела в отношении банды подростков, снимавших избиения детей на видео. Зачинщиком драк оказалась интернациональная команда учащихся 8 класса одной из городских школ. В правоохранительных органах предполагают, что итогом расследования уголовных дел может стать выдворение ряда лиц из России.