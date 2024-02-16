Мигрантов, устроивших перестрелку в тюменской Зареке, отправили под арест

В Тюмени арестовали мигрантов, устроивших перестрелку на Муравленко

В Тюмени отправили в СИЗО двух участников разборки на Муравленко, которая произошла в начале января этого года. Им предъявлено обвинении по двум статьям Уголовного кодекса — «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Покушение на убийство».