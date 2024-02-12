СК возбудил уголовное дело на банду азербайджанцев, избивших школьников в Тюмени

Жестокие видео с избиением школьников в Тюмени взбудоражили общественность. Напомним, что 11 февраля по Сети распространились жуткие кадры, на которых заметно, как подростки жестоко избивают других детей и снимают происходящее на камеру.

Сюжет Подростки