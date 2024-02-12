СК возбудил уголовное дело на банду азербайджанцев, избивших школьников в Тюмени

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
Инциденты происходят в торговом центре города и во дворе одного из домов. Местные жители, посмотрев видео выразили свое возмущение.
«Гордитесь, родители, скоро и вы получите. Это не дети, а беспредельщики малолетние!» — отметили горожане.
Многие юзеры посчитали, что среди нападавших есть дети мигрантов, которых прозвали в интернете «бандой азербайджанцев». Сама диаспора отрицает причастность этих детей к нации.
Председатель азербайджанской диаспоры Мунис Мустафаев заявил, что компания интернациональная. С ребятами провели профилактическую беседу. При этом, большинство ее участников русские.
«Видео подхватили националистические телеграм-каналы, и они же призывают к национальной розни. Тюмень — это многонациональный город, где люди живут в мире и дружбе», — сказал спикер.
Следователи в отношении молодых людей, которые совершили нападения, возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство».
Жестокие видео уже дошли до депутата Госдумы Ярослава Нилова. Народный избранник заявил, что вмешается в ситуацию и воспользуется возможностью написать депутатские запросы, один из которых будет адресован губернатору Тюменской области Александру Моору.
Ранее сообщалось, что избитым молодым человеком, запечатленным на одном из роликов, оказался подросток, который учится с зачинщиками драки в одной школе.