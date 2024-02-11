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Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Генерал Бастрыкин решил наказать виновных в избиении тюменского школьника

Возбуждено уголовное дело: виновных в избиении школьника привлекут к ответственности

11 февраля 2024, 11:07
Фото: 1MI

Генерал Бастрыкин решил наказать виновных в избиении тюменского школьника

Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался историей с избиением школьника в школе села Уктуз (Бердюжский район).
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Дети

По поручение генерала возбуждено уголовное дело. Его ход, а также ход и результаты расследования находятся на личном контроле Бастрыкина.

Напомним, ЧП произошло 5 февраля. Драка произошла на глазах у педагогов учебного заведения. При этом работники школы не предприняли никаких действий для того, чтобы остановить конфликт. Более того, пострадавшему ребенку не была вызвана даже скорая помощь. Известно, что в настоящее время школьник находится в больнице — у него диагностирована черепно-мозговая травма.

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