Возбуждено уголовное дело: виновных в избиении школьника привлекут к ответственности

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
По поручение генерала возбуждено уголовное дело. Его ход, а также ход и результаты расследования находятся на личном контроле Бастрыкина.
Напомним, ЧП произошло 5 февраля. Драка произошла на глазах у педагогов учебного заведения. При этом работники школы не предприняли никаких действий для того, чтобы остановить конфликт. Более того, пострадавшему ребенку не была вызвана даже скорая помощь. Известно, что в настоящее время школьник находится в больнице — у него диагностирована черепно-мозговая травма.