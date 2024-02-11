Возбуждено уголовное дело: виновных в избиении школьника привлекут к ответственности

Напомним, ЧП произошло 5 февраля. Драка произошла на глазах у педагогов учебного заведения. При этом работники школы не предприняли никаких действий для того, чтобы остановить конфликт. Более того, пострадавшему ребенку не была вызвана даже скорая помощь. Известно, что в настоящее время школьник находится в больнице — у него диагностирована черепно-мозговая травма.