«Мы ваших наркоманов воспитаем!»: напавшие на подростков в Тюмени гордятся собой

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Как рассказала мать одной из пострадавших, хулиганов они обнаружили в пивной. Мужчины вытирали с рук кровь.
«А еще хвастались другим посетителям, как избили детей. Сначала в разговоре с нами они все отрицали, а потом признались. И еще добавили, мол, мы ваших наркоманов воспитаем», — сообщила URA.RU Екатерина.
Отметим, что инцидент произошел вечером 5 февраля в микрорайоне Ново-Патрушево. Неизвестные мужчины избили парня 2007 года рождения и девушку 2008 года рождения в подъезде. Один из дебоширов увидел на голове мальчика шапку со звездой. Нападавший решил, что звезда армейская и начал агрессировать. Как предположила мать пострадавшей, злоумышленники были нетрезвыми. История получила широкий общественный резонанс. Многие горожане высказывали разное мнение в соцсетях относительно наказания агрессоров.
Напомним, что ранее стало известно об избиении двух тюменских бизнесменов. Нападение совершили азербайджанцы, обманов заманив предпринимателей в ловушку.