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Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

Мужчины, избившие беззащитных подростков в Тюмени гордятся собой

«Мы ваших наркоманов воспитаем!»: напавшие на подростков в Тюмени гордятся собой

8 февраля 2024, 11:49
Фото: 1MI

Мужчины, избившие беззащитных подростков в Тюмени гордятся собой

Мужчины, избившие подростков в тюменском микрорайоне Новопатрушево, похвастались своим поступком. Родители детей, как только узнали о случившемся выбежали на улицу и пытались найти обидчиков.

Как рассказала мать одной из пострадавших, хулиганов они обнаружили в пивной. Мужчины вытирали с рук кровь.

«А еще хвастались другим посетителям, как избили детей. Сначала в разговоре с нами они все отрицали, а потом признались. И еще добавили, мол, мы ваших наркоманов воспитаем», — сообщила URA.RU Екатерина.

Отметим, что инцидент произошел вечером 5 февраля в микрорайоне Ново-Патрушево. Неизвестные мужчины избили парня 2007 года рождения и девушку 2008 года рождения в подъезде. Один из дебоширов увидел на голове мальчика шапку со звездой. Нападавший решил, что звезда армейская и начал агрессировать. Как предположила мать пострадавшей, злоумышленники были нетрезвыми. История получила широкий общественный резонанс. Многие горожане высказывали разное мнение в соцсетях относительно наказания агрессоров.

Напомним, что ранее стало известно об избиении двух тюменских бизнесменов. Нападение совершили азербайджанцы, обманов заманив предпринимателей в ловушку.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Подростки#Новости тюмени#Нападение#Хулиганы#Алина Петрова
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