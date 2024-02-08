«Мы ваших наркоманов воспитаем!»: напавшие на подростков в Тюмени гордятся собой

Отметим, что инцидент произошел вечером 5 февраля в микрорайоне Ново-Патрушево. Неизвестные мужчины избили парня 2007 года рождения и девушку 2008 года рождения в подъезде. Один из дебоширов увидел на голове мальчика шапку со звездой. Нападавший решил, что звезда армейская и начал агрессировать. Как предположила мать пострадавшей, злоумышленники были нетрезвыми. История получила широкий общественный резонанс. Многие горожане высказывали разное мнение в соцсетях относительно наказания агрессоров.