Тюменская прокуратура начала проверку из-за избиения подростков в Новопатрушево

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Напомним, 5 февраля одного из многоквартирных домов в микрорайоне неизвестные мужчины избили двух школьников 2007 года рождения и девушку 2008 года рождения. Известно, что ребята возвращались домой — подвыпившие тюменцы, что курили на крыльце бара, расположенного по соседству, начали приставать к подросткам. В итоге завязалась драка.
Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял под контроль ход и результаты расследования возбужденного уголовного дела, а также дал поручение прокуратуре Ленинского округа Тюмени организовать работу по проверке исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Ранее «Наш Город» писал, что прокурор Тюменской области Владислав Московских заинтересовался тюменкой, которая избивала свою 16-летнюю дочь. На издевательства матери девочка пожаловалась своим подругам. По данному факту ведется проверка, в том числе следователями СУ СК по Тюменской области.