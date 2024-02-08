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Тюменская прокуратура проводит проверку из-за избиения подростков в Новопатрушев

Тюменская прокуратура начала проверку из-за избиения подростков в Новопатрушево

8 февраля 2024, 07:00
Фото: 1MI

Тюменская прокуратура проводит проверку из-за избиения подростков в Новопатрушев

Делом об избиении 16-летних подростков в Новопатрушево в Тюмени заинтересовался прокурор Тюменской области Владислав Московских.
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Дети

Напомним, 5 февраля одного из многоквартирных домов в микрорайоне неизвестные мужчины избили двух школьников 2007 года рождения и девушку 2008 года рождения. Известно, что ребята возвращались домой — подвыпившие тюменцы, что курили на крыльце бара, расположенного по соседству, начали приставать к подросткам. В итоге завязалась драка.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял под контроль ход и результаты расследования возбужденного уголовного дела, а также дал поручение прокуратуре Ленинского округа Тюмени организовать работу по проверке исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее «Наш Город» писал, что прокурор Тюменской области Владислав Московских заинтересовался тюменкой, которая избивала свою 16-летнюю дочь. На издевательства матери девочка пожаловалась своим подругам. По данному факту ведется проверка, в том числе следователями СУ СК по Тюменской области.

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