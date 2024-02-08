Тюменская прокуратура начала проверку из-за избиения подростков в Новопатрушево

Напомним, 5 февраля одного из многоквартирных домов в микрорайоне неизвестные мужчины избили двух школьников 2007 года рождения и девушку 2008 года рождения. Известно, что ребята возвращались домой — подвыпившие тюменцы, что курили на крыльце бара, расположенного по соседству, начали приставать к подросткам. В итоге завязалась драка.