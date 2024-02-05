Адвокат рассказал, что грозит азербайджанцам, жестоко избивших бизнесменов в Тюмени

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
По сообщению региональной прокуратуры, вымогатели пригласили двух бизнесменов в помещении цеха для забоя скота под предлогом деловой встречи. Предпринимателей повесили за ноги за кран-балку, а после пытали с целью получения денег, демонстрируя им свое огнестрельное оружие.
Преступники потребовали у коммерсантов по 1,5 млн рублей с каждого, однако позже остановились на общей сумме в 1 млн рублей. Не стерпев побоев, потерпевшие согласились заплатить им. Оказавшись в безопасности, они тут же обратились в полицию и больницу. Врачи диагностировали у пострадавших переломы ребер, кровоподтеки и ссадины.
По оценке управляющего партнера адвокатского бюро «Михальчик и партнеры ЮК» Алексея Михальчика, исходя из обстоятельств дела, обвиняемым может быть вменена ч.3 статьи 163 УК РФ (Вымогательство). За совершение этого преступления предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы. По оценке адвоката, сейчас подобных преступлений регистрируется все меньше.
«Пик таких преступлений пришелся на 90-е годы, когда вымогательства или „рэкет“ были основным родом деятельности многочисленных преступных группировок. К любым случаям вымогательства полиция относится максимально серьезно, поскольку это самое характерное проявление организованной преступности», — отметил эксперт.
При проявлении вымогательства следует получить какое-либо подтверждение вины преступника и с записью разговора обратиться в правоохранительные органы. Чем больше фактов будет собрано по делу и предоставлено в полицию, тем выше вероятность, что вымогатель будет найден и наказан.
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