Адвокат рассказал, что грозит азербайджанцам, жестоко избивших бизнесменов в Тюмени

Преступники потребовали у коммерсантов по 1,5 млн рублей с каждого, однако позже остановились на общей сумме в 1 млн рублей. Не стерпев побоев, потерпевшие согласились заплатить им. Оказавшись в безопасности, они тут же обратились в полицию и больницу. Врачи диагностировали у пострадавших переломы ребер, кровоподтеки и ссадины.