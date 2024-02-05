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Февраль
Адвокат рассказал, что грозит азербайджанцам, жестоко избившим бизнесменов в Тюмени
Адвокат сообщил, что грозит вымогателям-азербайджанцам, избившим бизнесменов в Тюмени. Бандиты с особой жестокостью избивали беззащитных мужчин.
5 февраля, 16:04
Август 2023
Тюменец заплатит 5 тысяч рублей за избиения сына в общественном месте
В суде мужчина признался, что не справился с эмоциями, поэтому забил ребенка ногами.
1 августа 2023, 03:26
Июль 2023
Двое тюменцев избили девушку из-за ВИЧ-инфекции
Инцидент произошёл на улице Мельникайте, 69, около 23.00.
26 июля 2023, 08:56
Пьяная компания тюменцев избила молодого человека
На Новосёлов, 111, группа молодых людей в нетрезвом состоянии избила тюменца, сообщили вчера очевидцы в социальной сети Вконтакте.
11 июля 2023, 02:57
Февраль 2023
Молодой тюменец сильно побил девушку в сторожевом вагоне
Омутинский районный суд назначил штраф 25-летнему молодому человеку за нанесение побоев девушке в размере 6000 рублей. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы нашего региона.
10 февраля 2023, 03:43

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