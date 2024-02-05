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В Тюмени будут судить банду вымогателей-азербайджанцев

Подвесили за ноги и избили: в Тюмени азербайджанцы вымогали деньги у бизнесменов

5 февраля 2024, 06:59
Фото: 1MI

В Тюмени будут судить банду вымогателей-азербайджанцев

В Тюмени будут судить пятерых азербайджанцев, которые занимались вымогательством денег у предпринимателей. Молодым людям предъявлено обвинение по статье УК РФ «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия».

По данным следствия, преступление произошло еще в 2022 году. Тогда вымогатели под предлогом деловой встречи пригласили двух предпринимателей в помещении цеха для забоя скота, расположенного вблизи одной из деревень Ялуторовского района. Однако так называемые переговоры не состоялись — у бизнесменов начали требовать 3 миллиона рублей. Правда, позже сумму уменьшили до 1 миллиона.

С целью запугивания преступники угрожали предпринимателям огнестрельным оружием, произвели несколько выстрелов в их сторону и под ноги. Затем подвесили бизнесменов за ноги на кран-балку и избили.

Пострадавшие обратились за медицинской помощью и в правоохранительные органы. Вымогатели были задержаны сотрудниками полиции и заключены под стражу. У них изъяли огнестрельное оружие — ружье и два пистолета.

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Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о вымогательстве. В настоящее время уголовное дело направлено в Ялуторовский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени нескольких представителей компании «СибирьНефтьРесурс» обвинили в жестоких пытках. Несколько бизнесменов заявили о том, что сотрудники компании подвергли их издевательствам и пыткам за просроченные дебиторские задолженности.

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