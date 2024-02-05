Подвесили за ноги и избили: в Тюмени азербайджанцы вымогали деньги у бизнесменов

По данным следствия, преступление произошло еще в 2022 году. Тогда вымогатели под предлогом деловой встречи пригласили двух предпринимателей в помещении цеха для забоя скота, расположенного вблизи одной из деревень Ялуторовского района. Однако так называемые переговоры не состоялись — у бизнесменов начали требовать 3 миллиона рублей. Правда, позже сумму уменьшили до 1 миллиона.