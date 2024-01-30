«Приставляли пистолет и фаллоимитатор»: тюменские бизнесмены жестоко пытают неугодных

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
В редакцию «Нашего города» обратился один из пострадавших от действий Эльмана М. и Ильи В. Мужчина рассказал о том, как учредитель компании «СибирьНефтьРесурс» и его товарищ нападают на людей, чтобы получить от них желаемое.
Так, в сети широкое распространение получила видеозапись, на которой мужчину заставляют прижать к анальному отверстию фаллоимитатор, чтобы унизить его и вернуть долг в 8 миллионов рублей за нефтепродукты. Однако, как сообщил собственный источник редакции, этому видео уже 2 года.
«Это ребята с хорошими подвязками в нужных местах. Почему видео всплыло сейчас никто не знает, но пострадавшие от пыток знали, с кем связывались. Долги они, кстати, выплатили, а в полицию не обращались», — говорит инсайдер.
Также известно и о другом пострадавшем, которого заставили надеть женское белье и накраситься. Однако после этих инцидентов мужчины остались безнаказанными. Более того компания «СибирьНефтьРесурс» в 2022 году получила выручку в размере 1,4 миллиарда рублей, однако чистая прибыль составила почему-то всего 13 миллионов.
Хотя одно заявление в полицию на Эльмана В. и его товарища все же было написано, так как, помимо «бизнеса», по заявлению обратившегося в редакцию мужчины, бизнесмен также занимается похищением людей и принуждением их к определенным действиям с помощью угроз и огнестрельного оружия.
«Мне и моей семье поступали угрозы в убийстве. Была попытка меня убить, была попытка похищения. К моей голове был приставлен пистолет. Меня избили на глазах беременной жены и угрожали ей расправой. Пытались забрать мою машину, деньги», — рассказал обратившийся в редакцию мужчина, пожелавший остаться анонимным.
С Эльманом В. и Ильей М. он встретился случайно при неожиданных обстоятельствах, которым предшествовала история с присвоением его автомобиля. В 2017 году мужчина взял в кредит «Тойоту Камри», но так как он работал вахтовым методом и автомобиль простаивал, он отдал его в пользования своему дяде Ивану Ч. и его супруге Елене Ч.
«Я передал им автомобиль в пользование, с условием того, что пока они пользуются автомобилем, то вносят ежемесячные платежи по кредиту за данный автомобиль. С 2019–2020 года я проживал в Сургуте, так как помогал строить дом своему отцу. В 2021 году мне начали поступать звонки от банков, что я не вношу деньги по платежам», — рассказывает мужчина.
Однако Елена Ч. утверждала, что платит по кредиту и также попросила мужчину оформить на нее доверенность, якобы для того, чтобы у сотрудников ГИБДД не было к ней претензий. Позже выяснилось, что автомобиль переоформили на другого собственника.
«Она мне тогда сказала, что это ее автомобиль, так как она платила кредит за него. Документально никак нашу сделку мы не оформляли, так как Черкашины являются моими родственниками и мне в голову не могло прийти, что со мной так поступят. После чего я подал иск и началось разбирательство, сделку должны были признать недействительной», — поясняет мужчина.
В марте 2023 года должно было состояться последнее заседание по этому иску, но за несколько дней до заседания с мужчиной связался некий Искандер, назначивший встречу у «Тюменского ЦУМа», тогда звонивший прибыл на место встречи с Эльманом Ф.
«Он начал мне угрожать, говорил, что если я не отступлю от своего решения по моему автомобилю, то он или убьет меня или причинит вред моей беременной супруге. Так как испугался за себя и свою супругу, то решил написать отказ от своего иска», — говорит мужчина.
Спустя некоторое время, мужчине вновь стали звонить из банка по просроченному кредиты на автомобиль и за неимением средств на его погашение мужчина и его супруга решили возобновить дело.
«После этого Эльман Ф. начал нецензурно выражаться в мой адрес, угрожать, что вырежет всю мою семью, в городе мне мало не покажется, что он найдет меня и убьет. С июня 2023 года по сентябрь на телефон также поступали звонки от него с угрозами убийства в мой адрес», — вспоминает мужчина.
Также 11-го июня вечером Эльман В. предложил мужчине выйти на разговор. Его попросили сесть в машину, но тот отказался, после чего Эльман вновь стал угрожать мужчине.
«Подойдя ко мне, кулаком правой руки он ударил меня в область левой щеки, после чего сразу же ударил кулаком левой руки в область носа. Затем он начал очень громко кричать, что убьет меня, вырежет меня и мою семью. После чего меня ударил молодой человек по имени Искандер, который приехал вместе с ним. За то, что я возобновил дело мне сказали, что я должен денег», — рассказывает пострадавший.
После многочисленных угроз и избиений, за которыми из окна наблюдала жена мужчины, Эльман В, заверил избитого в том, что обращение в полицию по факту избиений и попытки похищения закончится для него смертью.
«Он сказал, что он известная личность и у него есть обширные связи в правоохранительной системе, которые помогут ему в любой ситуации, также пояснил, что город маленький и в ближайшее время они меня найдут, выпустят мою кровь, засунут в рот пистолет и выпустят всю обойму», — говорит мужчина.
После произошедшего мужчина поехал в ОКБ № 2 для фиксации телесных повреждений.
«Это уголовное дело идет 8 месяцев, продвижения нету. Следствие умышленно волокитит дело. Его по сей день не передали в суд. Постоянно моей семье поступают угрозы в расправе за то, что я обратился в полицию. Прошу Вашей помощи и огласки, помогите мне», — просит мужчина.
«Наш город» направил запросы в силовые ведомства Тюменской области, чтобы узнать о подробностях дела.
Стоит отметить, что источник редакции сообщил о том, что Эльман В. в 2021 году как раз взял в лизинг автомобиль «Тойота Камри». При том широкое распространение получила версия того, что бизнесмена покрывает азербайджанская диаспора.
Однако представители диаспоры «Нашему городу» пояснили, что об Эльмане В. им неизвестно и подобное поведение недопустимо, а потому требует внимания со стороны правоохранительных органов.