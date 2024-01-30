«Приставляли пистолет и фаллоимитатор»: тюменские бизнесмены жестоко пытают неугодных

С Эльманом В. и Ильей М. он встретился случайно при неожиданных обстоятельствах, которым предшествовала история с присвоением его автомобиля. В 2017 году мужчина взял в кредит «Тойоту Камри», но так как он работал вахтовым методом и автомобиль простаивал, он отдал его в пользования своему дяде Ивану Ч. и его супруге Елене Ч.