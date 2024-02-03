«Полицейский» заставил тюменку перечислить ему на счет 5,4 млн рублей

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске мошенники пишут госслужащим от лица главы администрации Тобольска Максима Афанасьева и просят перечислить деньги. Это уже не первый случай в 2024 году, когда аферисты действуют от лица мэра Тобольска.