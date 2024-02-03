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Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

«Полицейский» заставил тюменку взять кредит на 5,4 млн и отдать ему деньги

«Полицейский» заставил тюменку перечислить ему на счет 5,4 млн рублей

3 февраля 2024, 12:21
Фото: 1MI

«Полицейский» заставил тюменку взять кредит на 5,4 млн и отдать ему деньги

Более 33,5 миллиона рублей отдали мошенникам жители Тюменской области за минувшую неделю. От действий аферистов пострадали 86 тюменцев.

Самую большую сумму, 5,4 миллиона рублей, мошенники похитили у жительницы областной столицы. Неизвестные под видом сотрудников позвонили горожанке и сообщили, что якобы с ее банковского счета аферисты пытаются снять денежные средства, а также оформить на ее имя кредит.

Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег, звонивший «полицейский» предложил тюменке самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на некий «безопасный счет». Доверившись, горожанка не только взяла на себя кредиты, но и перечислила 5,4 миллиона рублей на счета мошенников.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело статье Уголовного кодекса «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Ход расследования находится под контролем прокуратуры.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске мошенники пишут госслужащим от лица главы администрации Тобольска Максима Афанасьева и просят перечислить деньги. Это уже не первый случай в 2024 году, когда аферисты действуют от лица мэра Тобольска.

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