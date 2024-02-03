Тюменский завод беглого экс-гендиректора Антипинского НПЗ объявили банкротом

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Решение о признании завода несостоятельным опубликовано на сайте арбитражного суда. В отношении предприятия открыта процедура конкурсного производства на полгода (до 30 июля 2024 года).
С заявлением на «Завод Полипак» в суд обращалась Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы. Предприятие задолжало более 8,3 миллиона рублей, в числе которых 6,3 миллиона рублей — налог, 1,5 миллиона — пени, более 400 тысяч рублей — штраф.
Открытие ООО «Завод Полипак» состоялось в селе Исетское в декабре 2017 года. Строительство предприятия по производству упаковочной тары из полипропилена велось с 2015 года.
Предприятие занималось производством биг-бэги, мягких контейнеров разных форм, вместимостью до двух тонн. Тара для хранения и транспортировки сухих сыпучих материалов, для различных смесей, удобрений, гранулированного пластика была востребована не только на территории России, но и за ее пределами.
Ранее генеральным директором являлся Геннадий Лисовченко, бывший директор завода-банкрота АНПЗ. С 2021 года кресло гендиректора ООО «Завод Полипак» занимал Андрей Кардашов.
Заметим, что ООО «Завод Полипак» налоговики банкротили с 2020 года — тогда в суд был подан иск о банкротстве из-за долга в размере 14 миллионов рублей. Однако Арбитражный суд в удовлетворении иска налоговикам отказал.