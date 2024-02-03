Тюменский завод беглого экс-гендиректора Антипинского НПЗ объявили банкротом

Предприятие занималось производством биг-бэги, мягких контейнеров разных форм, вместимостью до двух тонн. Тара для хранения и транспортировки сухих сыпучих материалов, для различных смесей, удобрений, гранулированного пластика была востребована не только на территории России, но и за ее пределами.