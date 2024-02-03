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Тюменский завод беглого экс-гендиректора Антипинского НПЗ признали банкротом

Тюменский завод беглого экс-гендиректора Антипинского НПЗ объявили банкротом

3 февраля 2024, 08:55
Фото: 1MI

Тюменский завод беглого экс-гендиректора Антипинского НПЗ признали банкротом

Арбитражный суд Тюменской области признал исетский «Завод Полипак» по производству биг-бэгов и упаковочной тары из полиэтиленовой пленки, ранее принадлежавший экс-генеральному директору Антипинского НПЗ Геннадию Лисовченко, банкротом.
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Суд

Решение о признании завода несостоятельным опубликовано на сайте арбитражного суда. В отношении предприятия открыта процедура конкурсного производства на полгода (до 30 июля 2024 года).

С заявлением на «Завод Полипак» в суд обращалась Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы. Предприятие задолжало более 8,3 миллиона рублей, в числе которых 6,3 миллиона рублей — налог, 1,5 миллиона — пени, более 400 тысяч рублей — штраф.

Открытие ООО «Завод Полипак» состоялось в селе Исетское в декабре 2017 года. Строительство предприятия по производству упаковочной тары из полипропилена велось с 2015 года.

Предприятие занималось производством биг-бэги, мягких контейнеров разных форм, вместимостью до двух тонн. Тара для хранения и транспортировки сухих сыпучих материалов, для различных смесей, удобрений, гранулированного пластика была востребована не только на территории России, но и за ее пределами.

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Ранее генеральным директором являлся Геннадий Лисовченко, бывший директор завода-банкрота АНПЗ. С 2021 года кресло гендиректора ООО «Завод Полипак» занимал Андрей Кардашов.

Заметим, что ООО «Завод Полипак» налоговики банкротили с 2020 года — тогда в суд был подан иск о банкротстве из-за долга в размере 14 миллионов рублей. Однако Арбитражный суд в удовлетворении иска налоговикам отказал.

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