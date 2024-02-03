В Тюмени на следующей неделе потеплеет до +1 и пойдет дождь

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
В среду, 7 февраля, метеорологи плюсовую температуру не обещают, но в течение дня столбики термометров не опустятся ниже 0…-3. Ожидаются осадки в виде снега с дождем.
В четверг и пятницу, 8 и 9 февраля, похолодает — максимальная дневная температура воздуха в эти составит -3…-6, в вечерние и ночные часы -9…-11. Ожидаются осадки в виде снега — синоптики обещают за два дня выпадение более 5 мм осадков. В субботу и воскресенье, 10 и 11 февраля, снегопад продолжится, столбики термометров в эти дни покажут -7…-18.
В настоящее время в Тюмени термометры показывают -12. В воскресенье, 4 февраля, метеорологи обещают жителям областной столицы снегопад и -10…-13 в течение дня.