В Тюмени на следующей неделе потеплеет до +1 и пойдет дождь

В четверг и пятницу, 8 и 9 февраля, похолодает — максимальная дневная температура воздуха в эти составит -3…-6, в вечерние и ночные часы -9…-11. Ожидаются осадки в виде снега — синоптики обещают за два дня выпадение более 5 мм осадков. В субботу и воскресенье, 10 и 11 февраля, снегопад продолжится, столбики термометров в эти дни покажут -7…-18.