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Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

В Тюмени потеплеет до +1

В Тюмени на следующей неделе потеплеет до +1 и пойдет дождь

3 февраля 2024, 10:52
Фото: 1MI

В Тюмени потеплеет до +1

Весенняя погода наступит в областной столице во вторник, 6 февраля. В этот день столбики термометров днем поднимутся до +1…-3. В темное время суток температура воздуха не опустится ниже -3. В течение дня будет идти снег с дождем, скорость ветра составит 9-11 м/с.

В среду, 7 февраля, метеорологи плюсовую температуру не обещают, но в течение дня столбики термометров не опустятся ниже 0…-3. Ожидаются осадки в виде снега с дождем.

В четверг и пятницу, 8 и 9 февраля, похолодает — максимальная дневная температура воздуха в эти составит -3…-6, в вечерние и ночные часы -9…-11. Ожидаются осадки в виде снега — синоптики обещают за два дня выпадение более 5 мм осадков. В субботу и воскресенье, 10 и 11 февраля, снегопад продолжится, столбики термометров в эти дни покажут -7…-18.

В настоящее время в Тюмени термометры показывают -12. В воскресенье, 4 февраля, метеорологи обещают жителям областной столицы снегопад и -10…-13 в течение дня.

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