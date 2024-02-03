«Не имела права»: тюменка пожаловалась на таксистку, отказавшуюся везти ее с ребенком

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
«Вчера утром женщина водитель службы такси „Яндекс“ отказалась везти меня с ребенком 8,5 лет до поликлиники. Выкрикнула из окна — „вам нужен бустер“, развернулась и уехала. Сказать что я была в ярости, ничего не сказать. У нас была запись по времени — ребёнок болеет. Сняли деньги за поездку, но после жалобы их вернули. Я думала она развернется и подъедет. Хотя бы поинтересуется, сколько лет ребенку. Но нет. Надеюсь служба такси „Яндекс“ примет меры по данной ситуации», — возмутилась женщина в соцсетях.
В комментариях под опубликованы постом горожане встали на сторону водителя такси и отметили, что инцидента можно было избежать, если бы при заказе машины было указано, что пассажир с ребенком 8 лет.
«Заказывайте „детский тариф“ — именно для таких случаев его и придумали. Отвечать за вашего ребенка мало кому хочется, особенно когда вы сами безответственны перед самим собой. Всегда надо предупреждать о наличии ребенка», — отметил водитель одной из тюменских таксофирм.
«Перестал возить пассажиров с детьми, надоели за безалаберность и хамское отношение. После каждой поездки с детьми приходится чистить салон авто от грязи, спинки задних сидений отдельная тема. Всё начинается с того, что на просьбу пристегнуть ремни безопасности начинается: „да мы сзади никогда не пристегиваемся“ (на этом моменте поездку я тоже отменяю). Если уже всё-таки без проблем поехали, то очень часто бывает, что ребёнок в грязной обуви начинает пинать спинку переднего сиденья, просишь пассажира присмотреть за своим чадом, снова возмущения — это же ребёнок и т. д. и т. п. В итоге в конце поездки получаешь 1 звезду и грязный салон, не считая испорченного настроения», — поделился опытом еще один тюменский таксист.
Горожане отметили, что из-за родителей, желающих сэкономить на поездке («детский тариф» стоит дороже), водители получают штрафы в размере 5 тысяч рублей за нарушение правил перевозки детей, что сопоставимо с двумя днями работы бесплатно.
Согласно правилам дорожного движения, дети в возрасте от 7 до 11 лет включительно могут ездить на заднем ряду без автокресла и бустера, но с использованием ремней безопасности. На переднем сиденье — только с использованием детского удерживающего устройства.
Добавим, в 2023 году на территории Тюменской области произошло более 500 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети. Травмы получили более 570 юных тюменцев, десять детей погибли.