В Тюмени помещения в ТЦ «ДомЭкспо» пытаются обменять на Toyota Рrаdо

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за 241,5 миллиона рублей выставили на продажу часть административного здания бывшего «Запсибкомбанка» по улице 8 Марта, 1. За последние 10 месяцев стоимость упала на 47 миллионов рублей.