В Тюмени помещения в ТЦ «ДомЭкспо» пытаются обменять на Toyota Рrаdо

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Собственник отмечает, что здание расположено на первой линии улицы, имеет отличный наружный рекламный потенциал.
«Удобная транспортная доступность, большая парковка, рядом остановка общественного транспорта. Арендаторы — это ведущие федеральные и региональные торговые компании в сфере продажи строительных и отделочных материалов, сантехники, мебели, освещения и т. д. Постоянно растущий актив, с получением стабильной арендной платы. Штат сотрудников сформирован из профессионалов», — указано в объявлении.
Также отмечается, что возможна продажа половины площади и частичная оплата автомобилем марки Toyota LС 200, Toyota LС 300, Toyota LС Рrаdо.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за 241,5 миллиона рублей выставили на продажу часть административного здания бывшего «Запсибкомбанка» по улице 8 Марта, 1. За последние 10 месяцев стоимость упала на 47 миллионов рублей.