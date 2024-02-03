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Published Сегодня, 08:13

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Updated Сегодня, 08:16

В Тюмени помещения в ТЦ «ДомЭкспо» меняют на Toyota Рrаdо

В Тюмени помещения в ТЦ «ДомЭкспо» пытаются обменять на Toyota Рrаdо

3 февраля 2024, 08:13
Фото: Авито

В Тюмени помещения в ТЦ «ДомЭкспо» меняют на Toyota Рrаdо

В Тюмени на продажу за 120 миллионов рублей выставили помещения площадью 1,2 тысячи квадратных метров в торговом центре «ДомЭкспо», расположенном на улице Народной. Объявление опубликовано на портале «Авито».

Собственник отмечает, что здание расположено на первой линии улицы, имеет отличный наружный рекламный потенциал.

«Удобная транспортная доступность, большая парковка, рядом остановка общественного транспорта. Арендаторы — это ведущие федеральные и региональные торговые компании в сфере продажи строительных и отделочных материалов, сантехники, мебели, освещения и т. д. Постоянно растущий актив, с получением стабильной арендной платы. Штат сотрудников сформирован из профессионалов», — указано в объявлении.

Также отмечается, что возможна продажа половины площади и частичная оплата автомобилем марки Toyota LС 200, Toyota LС 300, Toyota LС Рrаdо.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за 241,5 миллиона рублей выставили на продажу часть административного здания бывшего «Запсибкомбанка» по улице 8 Марта, 1. За последние 10 месяцев стоимость упала на 47 миллионов рублей.

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