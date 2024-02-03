Тюменка пожаловалась генералу Бастрыкину на нарушение жилищных прав

Женщина сообщила, что многоквартирный дом по улице Пражской, где она проживала со своей престарелой матерью и дочерью-инвалидом, попал под программу КРТ. Однако до сих пор она так и не получила новое жилье — семья тюменки оказалась единственной, кому до настоящего времени другое жилое помещение не было предоставлено. Между тем, в квартире наблюдаются перебои с теплоснабжением, вследствие чего дома очень холодно.