Тюменка пожаловалась генералу Бастрыкину на нарушение жилищных прав

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Женщина сообщила, что многоквартирный дом по улице Пражской, где она проживала со своей престарелой матерью и дочерью-инвалидом, попал под программу КРТ. Однако до сих пор она так и не получила новое жилье — семья тюменки оказалась единственной, кому до настоящего времени другое жилое помещение не было предоставлено. Между тем, в квартире наблюдаются перебои с теплоснабжением, вследствие чего дома очень холодно.
В СУ СК России по Тюменской области по поступившему обращению организована процессуальная проверка. Ее ход находится под контролем генерала Бастрыкина.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени опубликовали проект КРТ старой Зареки в районе бывшего фанерного завода. Согласно документам, в квадрате улице Береговая — Поперечная — Большая Заречная — Луговая — Ломоносова построят новый ЖК, детский сад и школу.