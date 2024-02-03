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Тюменка пожаловалась генералу Бастрыкину на нарушение жилищных прав

Тюменка пожаловалась генералу Бастрыкину на нарушение жилищных прав

3 февраля 2024, 07:14
Фото: 1MI
Жительница Тюмени пожаловалась председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкну на нарушении жилищных прав ее семьи.

Женщина сообщила, что многоквартирный дом по улице Пражской, где она проживала со своей престарелой матерью и дочерью-инвалидом, попал под программу КРТ. Однако до сих пор она так и не получила новое жилье — семья тюменки оказалась единственной, кому до настоящего времени другое жилое помещение не было предоставлено. Между тем, в квартире наблюдаются перебои с теплоснабжением, вследствие чего дома очень холодно.

В СУ СК России по Тюменской области по поступившему обращению организована процессуальная проверка. Ее ход находится под контролем генерала Бастрыкина.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени опубликовали проект КРТ старой Зареки в районе бывшего фанерного завода. Согласно документам, в квадрате улице Береговая — Поперечная — Большая Заречная — Луговая — Ломоносова построят новый ЖК, детский сад и школу.

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