На территории фанерного завода появятся высотки. Опубликован проект застройки Зареки

Напомним, о реновации района старой Зареки в Тюмени стало известно в конце 2023 года. Тогда горожане выступали против проведения КРТ — в зону реновации попали несколько домов, расположенных рядом с территорией бывшей фанерной фабрики. Горожане заявляли, что будут отстаивать свои дома, на строительство которых ушел не один год.