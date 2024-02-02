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В Тюмени на территории бывшего фанерного завода возведут высотки и школу

На территории фанерного завода появятся высотки. Опубликован проект застройки Зареки

2 февраля 2024, 06:40
Фото: 1MI

В Тюмени на территории бывшего фанерного завода возведут высотки и школу

Новый жилой комплекс построят в Тюмени в границе улице Береговая — Поперечная — Большая Заречная — Луговая — Ломоносова. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации города.

Указано, что на территории бывшего фанерного завода возведут дома переменной этажности (5-9-1-14-15-16 этажей) со встроенными коммерческими помещениями, встроенной дошкольной образовательной организации на 360 мест, общеобразовательной организации на 1101 учащихся.

Здесь же появятся коммерческие помещения (аптека, объекты торговли, предприятия общественного питания, предприятия бытового обслуживания, отделение банка), многоуровневый гаражный комплекс на 1000 машино-мест, подземный паркинг на 121 машино-место, открытая парковка на 699 машино-мест.

По планам, жилой комплекс, детский сад, парковку возведут в срок до 2029 года. Школа будет построена к 2035 году.

Напомним, о реновации района старой Зареки в Тюмени стало известно в конце 2023 года. Тогда горожане выступали против проведения КРТ — в зону реновации попали несколько домов, расположенных рядом с территорией бывшей фанерной фабрики. Горожане заявляли, что будут отстаивать свои дома, на строительство которых ушел не один год.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Реновация#Заречный микрорайон#КРТ
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