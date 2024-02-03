nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:25

Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

В Тюмени самыми денежными вакансиями февраля стали капитан и инженер

В Тюмени ищут капитана теплохода на зарплату до 250 тысяч рублей

3 февраля 2024, 06:25
Фото: 1MI

В Тюмени самыми денежными вакансиями февраля стали капитан и инженер

В Тюмени озвучили список самых высокооплачиваемых вакансий февраля. В перечень вошли вакансии капитана теплохода, главный инженер по эксплуатации, менеджер в отдел продаж новостроек.

В частности, капитану-сменному механику Северного речного пароходства обещают заработную плату в размере 277-255 тысяч рублей. От будущего сотрудника требуется опыт работы капитаном-сменным механиком от 3 до 6 лет, документы капитана-механика, знание Обь-Иртышского бассейна, навыки по проведению работ по техобслуживанию. Также у потенциального работника должны отсутствовать противопоказания для работы на флоте и на судах, указано в вакансии, опубликованной на портале «Зарплата.Ру».

Инженеру по эксплуатации известной сети пиццерий обещают заработную плату до 130 тысяч рублей. В его обязанности будет входить проведение выездных аудитов по оценке технического состояния пиццерий, сбор обратной связи от сотрудников по проблемам, составление списка дефектов/неисправностей, назначение ответственных, сроков и контроль исполнения, поиск подрядчиков для проведения ТО/ремонтов/аудитов, поиск и закупка оборудования/материалов, работа с подрядными организациями.

От соискателя требуется высшее инженерно-техническое образование, наличие опыта построения и эффективного ведения системы эксплуатации на объектах общественного питания, опыт работы в эксплуатации объектов общественного питания от 3-х лет, готовность к ненормированному графику.

Стало известно, где продают самые дешевые квартиры в Тюмени
Узнать подробнее

На третьем месте по размеру заработной платы располагается вакансия менеджера по продаже новостроек — специалисту обещают заработок от 100 тысяч рублей ежемесячно. От будущего сотрудника требуются навыки по ведению переговоров, заключению договоров, ведению клиентской базы. В обязанности специалиста будет входить консультирование клиентов, подбор объектов, презентации вариантов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени около четверти сотрудников компаний намерены сменить место работы в начале этого года. 49% тюменцев, по данным опроса Зарплаты.Ру, планируют уволиться из-за низкой заработной платы.

Читайте также:
В Тюменской области мошенники от лица мэра просят госслужащих перечислить деньгиВ Тюмени опять подорожали куриные яйцаВ Тюмени мужчина силой затолкал девушку в машину и увез в неизвестном направлении
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Зарплата#Вакансии
Подпишитесь
Много заболевших: тюменские школы закрывают на карантин на неделю
Вчера, 06:09
«Месяц будет жестким»: тюменский астролог предсказала непростой февраль
Вчера, 07:49
Тест «Отгадай героя»: какие мультфильмы смотрели тюменцы в СССР
Вчера, 06:37
На Тюмень надвигаются сильные снегопады и штормовой ветер
Вчера, 09:15
«Вы слишком обнаглевшие!»: таксист высказал недовольство тюменскими пассажирами
Вчера, 09:25
«Я был глубоко поражен!»: проктолог рассказал о необычных находках внутри тюменцев
Вчера, 10:09