В Тюмени ищут капитана теплохода на зарплату до 250 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
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Updated Сегодня, 06:27
В частности, капитану-сменному механику Северного речного пароходства обещают заработную плату в размере 277-255 тысяч рублей. От будущего сотрудника требуется опыт работы капитаном-сменным механиком от 3 до 6 лет, документы капитана-механика, знание Обь-Иртышского бассейна, навыки по проведению работ по техобслуживанию. Также у потенциального работника должны отсутствовать противопоказания для работы на флоте и на судах, указано в вакансии, опубликованной на портале «Зарплата.Ру».
Инженеру по эксплуатации известной сети пиццерий обещают заработную плату до 130 тысяч рублей. В его обязанности будет входить проведение выездных аудитов по оценке технического состояния пиццерий, сбор обратной связи от сотрудников по проблемам, составление списка дефектов/неисправностей, назначение ответственных, сроков и контроль исполнения, поиск подрядчиков для проведения ТО/ремонтов/аудитов, поиск и закупка оборудования/материалов, работа с подрядными организациями.
От соискателя требуется высшее инженерно-техническое образование, наличие опыта построения и эффективного ведения системы эксплуатации на объектах общественного питания, опыт работы в эксплуатации объектов общественного питания от 3-х лет, готовность к ненормированному графику.
На третьем месте по размеру заработной платы располагается вакансия менеджера по продаже новостроек — специалисту обещают заработок от 100 тысяч рублей ежемесячно. От будущего сотрудника требуются навыки по ведению переговоров, заключению договоров, ведению клиентской базы. В обязанности специалиста будет входить консультирование клиентов, подбор объектов, презентации вариантов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени около четверти сотрудников компаний намерены сменить место работы в начале этого года. 49% тюменцев, по данным опроса Зарплаты.Ру, планируют уволиться из-за низкой заработной платы.