В Тюмени ищут капитана теплохода на зарплату до 250 тысяч рублей

В частности, капитану-сменному механику Северного речного пароходства обещают заработную плату в размере 277-255 тысяч рублей. От будущего сотрудника требуется опыт работы капитаном-сменным механиком от 3 до 6 лет, документы капитана-механика, знание Обь-Иртышского бассейна, навыки по проведению работ по техобслуживанию. Также у потенциального работника должны отсутствовать противопоказания для работы на флоте и на судах, указано в вакансии, опубликованной на портале «Зарплата.Ру».