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В Тюмени неизвестный избил девушку и увез на машине

В Тюмени мужчина силой затолкал девушку в машину и увез в неизвестном направлении

3 февраля 2024, 04:17
Фото: 1MI

В Тюмени неизвестный избил девушку и увез на машине

В Тюмени накануне вечером около кафе «Старая Гагра» по улице Михаила Яценко, 23, неизвестный мужчина избил девушку на глазах у прохожих, после чего затолкал в автомобиль и уехал в неизвестном направлении. О происшествии «Нашему Городу» сообщили очевидцы конфликта.
Сюжет
Драка
Видео: Подписчик «Нашего Города»
«В 23:45 Мужчина жестоко избил женщину и увез в неизвестном направлении. Произошло на Михаила Яценко, 23, кафе „Старая Гагра“», — рассказал подписчик.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что по данному факту в полицию поступило сообщение. Личность мужчины установлена.

«По предварительным данным, между мужчиной и девушка произошел конфликт, они семейная пара, из-за того, что девушка не хотела покидать развлекать на заведение. После установления всех обстоятельств, действиям молодого человека будет дана правовая оценка», — пояснили в УМВД.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области объявили выговор директору Ярковской школы и еще нескольким сотрудникам учебного заведения за произошедшую на территории школы драку между учащимися. 17 января несколько третьеклассников избили первоклассника за то, что он обозвал их «чушпанами».

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