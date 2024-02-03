В Тюмени мужчина силой затолкал девушку в машину и увез в неизвестном направлении

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
«В 23:45 Мужчина жестоко избил женщину и увез в неизвестном направлении. Произошло на Михаила Яценко, 23, кафе „Старая Гагра“», — рассказал подписчик.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что по данному факту в полицию поступило сообщение. Личность мужчины установлена.
«По предварительным данным, между мужчиной и девушка произошел конфликт, они семейная пара, из-за того, что девушка не хотела покидать развлекать на заведение. После установления всех обстоятельств, действиям молодого человека будет дана правовая оценка», — пояснили в УМВД.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области объявили выговор директору Ярковской школы и еще нескольким сотрудникам учебного заведения за произошедшую на территории школы драку между учащимися. 17 января несколько третьеклассников избили первоклассника за то, что он обозвал их «чушпанами».