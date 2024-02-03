В Тюмени мужчина силой затолкал девушку в машину и увез в неизвестном направлении

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области объявили выговор директору Ярковской школы и еще нескольким сотрудникам учебного заведения за произошедшую на территории школы драку между учащимися. 17 января несколько третьеклассников избили первоклассника за то, что он обозвал их «чушпанами».