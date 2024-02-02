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В ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли три человека

В ДТП на тюменской «трассе смерти» погибли три человека

2 февраля 2024, 08:43
Фото: ГИБДД

В ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли три человека

Жуткая массовая авария произошла в пятницу днем на 439-м километре федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. В 145 километрах от Увата столкнулись Suzuki и Toyota.
Сюжет
ДТП
Фото: ГИБДД

По предварительным данным, водитель Suzuki выехал на встречную полосу при отгоне, где врезался в Toyota. От удара первую иномарку отбросило на двигающуюся я в попутном направлении фуру, после чего еще на два большегруза. Автомобиль смяло словно консервную банку.

В результате аварии погибли три человека — водитель и пассажиры Suzuki.

В настоящее время на участке трассы, где произошла авария, ограничено для движения транспортных средств — введен реверс по одной полосе в двух направлениях. На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД. Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

Ранее «наш Город» писал, что страшное ДТП произошло в пятницу утром на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень. На 300-м километре автодороги водитель Lada врезался в ограждение проезжей части. От удара машину разорвало на две части. Водитель легковушки получил тяжелые травмы.

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