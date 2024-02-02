В Тюмени улицу Пермякова и Червишевский тракт соединит новая дорога

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Проект строительства дорожной развязки в районе деревни Патрушева уже получил одобрение госэкспертизы. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Также в планах тюменских властей реализация ряда других дорожных проектов. В их числе — строительство второй объездной дороги, строительство нового моста через реку Тура, путепровода через Транссиб в районе улицы Аккумуляторной и развязки в районе Воронинских горок, продолжение работ по реконструкции улицы Мельникайте и т. д.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени рамках строительства второго транспортного кольца в Тюмени будет возведено несколько эстакад и две полноценные транспортные развязки. В настоящее время областные власти занимаются отработкой итоговой модели реализации проекта строительства второй объездной дороги.