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В Тюмени улицу Пермякова и Червишевский тракт соединит новая дорога

В Тюмени улицу Пермякова и Червишевский тракт соединит новая дорога

2 февраля 2024, 07:49
Фото: 1MI
В Тюмени улицу Пермякова в районе деревни Патрушева соединят с Червишевским трактом. Транспортный коридор позволит соединить спальные районы южной и восточной частей города.
Фото: тг-канал Александр Моор

Проект строительства дорожной развязки в районе деревни Патрушева уже получил одобрение госэкспертизы. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Также в планах тюменских властей реализация ряда других дорожных проектов. В их числе — строительство второй объездной дороги, строительство нового моста через реку Тура, путепровода через Транссиб в районе улицы Аккумуляторной и развязки в районе Воронинских горок, продолжение работ по реконструкции улицы Мельникайте и т. д.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени рамках строительства второго транспортного кольца в Тюмени будет возведено несколько эстакад и две полноценные транспортные развязки. В настоящее время областные власти занимаются отработкой итоговой модели реализации проекта строительства второй объездной дороги.

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