В Тюмени улицу Пермякова и Червишевский тракт соединит новая дорога

Также в планах тюменских властей реализация ряда других дорожных проектов. В их числе — строительство второй объездной дороги, строительство нового моста через реку Тура, путепровода через Транссиб в районе улицы Аккумуляторной и развязки в районе Воронинских горок, продолжение работ по реконструкции улицы Мельникайте и т. д.