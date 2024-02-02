В Тюмени продают «трешку» по цене особняка. Квадратный метр стоит более 1,2 миллиона

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
«Шикарная квартира нестандартной планировки с 3-метровыми потолками в центре города. Охраняемая территория, консьерж, 3 лифта, дизайнерские холлы, красивая входная группа. В доме есть все; все, что вам может понадобиться в жизни. Рядом расположены ТРЦ „Премьер“, огромный парк, здание ЗАГСа. Квартира очень необычная и качественно сделана», — указано в опубликованном объявлении.
Отмечается, что в квартире установлены кондиционеры Tosot, телевизоры плоские с большой диагональю, посудомоечная машина Electroiux, холодильник Pozis, микроволновая печь Samsung, чайник Bosh, кофеварка Bosh и т. д.
«Вам будет очень уютно в этой квартире. Можно жить, а можно работать и зарабатывать большие деньги», — сказано в объявлении.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 2023 году самой дорогой проданной квартирой в областной столице стала «однушка» площадью 230 квадратных метров. Ее продали за 36 миллионов рублей.