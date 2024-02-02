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Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

В Тюмени пытаются продать квартиру, в которой «квадрат» стоит 1,2 млн рублей

В Тюмени продают «трешку» по цене особняка. Квадратный метр стоит более 1,2 миллиона

2 февраля 2024, 08:29
Фото: 1MI

В Тюмени пытаются продать квартиру, в которой «квадрат» стоит 1,2 млн рублей

В Тюмени выставили на продажу трехкомнатную квартиру за 150 миллионов рублей площадью 120 квадратных метров. Одна из самых дорогих квартир в областной столице располагается в ЖК «Парус» в центре города.
Фото: ЦИАН
«Шикарная квартира нестандартной планировки с 3-метровыми потолками в центре города. Охраняемая территория, консьерж, 3 лифта, дизайнерские холлы, красивая входная группа. В доме есть все; все, что вам может понадобиться в жизни. Рядом расположены ТРЦ „Премьер“, огромный парк, здание ЗАГСа. Квартира очень необычная и качественно сделана», — указано в опубликованном объявлении.
Фото: ЦИАН

Отмечается, что в квартире установлены кондиционеры Tosot, телевизоры плоские с большой диагональю, посудомоечная машина Electroiux, холодильник Pozis, микроволновая печь Samsung, чайник Bosh, кофеварка Bosh и т. д.

Фото: ЦИАН
«Вам будет очень уютно в этой квартире. Можно жить, а можно работать и зарабатывать большие деньги», — сказано в объявлении.
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