В доме купца Панкратьева в Тюмени появится винный бар

В частности, планируется восстановить здание, которое ранее располагалось рядом с особняком. До наших дней деревянное строение не сохранилось, но на исторических фотографиях его видно. Строение служило основным входом в каменный особняк, лестница в нем вела на второй этаж каменного особняка. Эту лестницу также планируют восстановить.