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В доме купца Панкратьева в Тюмени откроют ресторан и винный бар

В доме купца Панкратьева в Тюмени появится винный бар

2 февраля 2024, 04:36
Фото: 2 ГИС

В доме купца Панкратьева в Тюмени откроют ресторан и винный бар

Заведения общепита откроют в памятнике архитектуры Дом Н. Л. Панкратьева» в Тюмени после проведения работ по реставрации. Об этом сообщил генеральный директор редевелоперской компании «Колесник» Сергей Колесник.

По его словам, на первом этаже здания расположатся ресторан и небольшой бар, либо кофейня. На втором этаже, возможно, откроется винный бар с элементами кофейни.

По словам Сергея Колесника, главная задача при реставрации дома Панкратьева — сделать так, чтобы здание соответствовало современным нормам использования и при этом не нарушало исторический облик. Предметом охраны и восстановления в случае с этим домом также является сохранившаяся на потолках второго этажа лепнина.

В частности, планируется восстановить здание, которое ранее располагалось рядом с особняком. До наших дней деревянное строение не сохранилось, но на исторических фотографиях его видно. Строение служило основным входом в каменный особняк, лестница в нем вела на второй этаж каменного особняка. Эту лестницу также планируют восстановить.

Реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального значения планируют начнутся летом 2024 года, пишет ИА «Тюменская линия».

Ранее «Наш Город» писал, что аукцион по продаже «Дома Н. Л. Панкратьева» прошел в конце января 2023 года. Победу одержал руководитель редевелоперской компании «Колесник. Девелопмент» Сергей Колесник. Он выкупил за особняк 33,3 миллиона рублей при начальной стоимости 22 миллиона рублей.

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