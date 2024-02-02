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Синоптики обещают тюменцам в пятницу опасное природное явление

Синоптики обещают тюменцам в пятницу опасное природное явление

2 февраля 2024, 01:13
Фото: 1MI
На юге Тюменской области в пятницу, 2 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег, ветер до 1-6 м/с, в утренние часы местами изморозь. Днем температура воздуха составит -9….-14, в ночные часы термометры покажут -19…-24.

В Тюмени 2 февраля ожидается пасмурная погода и небольшой снег, ветер до 3 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -16…-13, в темное время суток температура воздуха составит -16…-14.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:37 закат в 17:03 продолжительность дня 8 часов 28 минут.

В Тобольске в пятницу синоптики обещают небольшой снег в течение дня, ветер до 2,2 м/с. Утром и днем -20…-16, в темное время суток температура воздуха составит -20…-19.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:31 закат в 16:49 продолжительность дня 8 часов 18 минут.

В Ялуторовске в пятницу, 2 февраля, ожидается небольшой снег в течение дня, ветер до 3,2 м/с. В утренние часы термометры покажут -18…13, в темное время суток температура воздуха составит -16…-15

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:32, закат в 17:04 продолжительность дня 8 часов 32минуты.

В Тюмень идут ледяные дожди
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В Заводоуковске 2 февраля ожидается пасмурная погода, небольшой снег, ветер до 2,9 м/с. В утренние часы термометры покажут -18…-13, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит до -16…-15.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:30, закат в 17:04 продолжительность дня 8 часов 34 минуты.

В Ишиме в пятницу ожидается снег, ветер до 1,7 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -16…-22, в ночные часы ожидается до -21…-22.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:17, закат в 16:54 продолжительность дня 8 часов 37 минут.

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