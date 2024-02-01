nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:37

Published Сегодня, 05:37

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

Тюмень накроет ледяной дождь и мощный снегопад

В Тюмень идут ледяные дожди

1 февраля 2024, 05:37
Фото: 1MI

Тюмень накроет ледяной дождь и мощный снегопад

На юг Тюменской области могут обрушиться ледяные дожди. Желтое предупреждение о ледяном дожде, обледенении выпустила Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозам метеорологов, вероятность опасного явления сохранится в течение сегодняшнего дня.

Фото: accuweather.com

Ледяной дождь — явление нечастое для Тюменской области. Оно возникает, когда в нижнем слое атмосферы, который соприкасается со снежным покровом, низкая температура, а по верху идет теплый воздух. Вследствие этого образуется ледяная корка на дорогах, деревьях, проводах и т. д.

По прогнозам синоптиков Gismeteo, в Тюмени в ближайшие два ожидается небольшой снег и температура воздуха -9…-12. В субботу, 3 февраля, на областную столицу обрушится снегопад. Снег будет идти на протяжении двух дней — ожидается выпадение более 8 мм осадков. Температура воздуха в выходные дни составит -8…-10 днем и до -15 в темное время суток.

Читайте также:
Тюменскую полицию покинул высокопоставленный силовик. Он расследовал дело БережногоВ Тюмени яйца и овощи подорожали более чем на треть«Их быстро разбирают»: тюменцы столкнулись с дефицитом долларов
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода#Дождь
Подпишитесь
Губернатор Александр Моор рассказал о планах Тюменской области на 2024 год
31 января, 14:31
Контроль за коллекторами, допуск к гостайне: что изменится в феврале в жизни тюменцев
Сегодня, 01:00
«Их быстро разбирают»: тюменцы столкнулись с дефицитом долларов
Сегодня, 03:44
Арбитражи января: хитрый тюменец, дело интимного салона и долгожданное банкротство
31 января, 07:00
«Мечтал построить дом, планировал троих детей»: в зоне СВО погиб доброволец из Тюмени
31 января, 14:15