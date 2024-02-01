В Тюмень идут ледяные дожди

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
По прогнозам метеорологов, вероятность опасного явления сохранится в течение сегодняшнего дня.
Ледяной дождь — явление нечастое для Тюменской области. Оно возникает, когда в нижнем слое атмосферы, который соприкасается со снежным покровом, низкая температура, а по верху идет теплый воздух. Вследствие этого образуется ледяная корка на дорогах, деревьях, проводах и т. д.
По прогнозам синоптиков Gismeteo, в Тюмени в ближайшие два ожидается небольшой снег и температура воздуха -9…-12. В субботу, 3 февраля, на областную столицу обрушится снегопад. Снег будет идти на протяжении двух дней — ожидается выпадение более 8 мм осадков. Температура воздуха в выходные дни составит -8…-10 днем и до -15 в темное время суток.