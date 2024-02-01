Тюменскую полицию покинул высокопоставленный силовик. Он расследовал дело Бережного

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
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Updated Сегодня, 05:06
Робакидзе принимал непосредственное участие в расследовании зверского преступления, произошедшего летом 2021 года — поисках убийцы восьмилетней школьницы Насти Муравьевой. По данным пресс-службы УМВД России по Тюменской области, Робакидзе проводили на заслуженный отдых с почетом, пишет URA.RU.
Между тем, по информации источников, причиной выхода на пенсию Павла Робакидзе стало недовольство нового начальства работой отдела.
«Робакидзе попросили уйти на пенсию по-хорошему. В ближайшее время ждем отставки Козлова, начальника уголовного розыска — его место может занять человек из команды нового руководителя УМВД Тюменской области Александра Смирнова. Новый глава УМВД по Тюменской области был недоволен работой отдела Робакидзе, в том числе из-за скандала с пытками, где дело ушло в суд», — сообщил 72.RU инсайдер.
По неподтвержденным данным, Павел Робакидзе в ближайшее время займет кресло в городской администрации — работать будет под руководством заместителя мэра Тюмени и экс-начальника городской полиции Петра Вагина. В администрации города данную информацию не подтвердили.
Ранее «Наш Город» писал, что Александр Смирнов, ранее руководивший полицией в Чукотском автономном округе, был назначен на должность начальника УМВД по Тюменской области в начале декабря 2023 года. Соответствующий приказ президент России Владимир Путин подписал 4 декабря 2023 года.