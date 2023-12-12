Убийца 8-летней девочки из Тюмени Бережной этапирован в колонию «Белый лебедь»

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
Об этом сегодня, 12 декабря, сообщил телеграм-канал «Вести. Дежурная часть» со ссылкой на свой источник.
«Тюменский маньяк Виталий Бережной, приговоренный к пожизненному лишению свободы, отправлен отбывать наказание в ИК-2 Соликамска, известную как „Белый лебедь“», — сказано в сообщении.
Информацию о том, что Бережной действительно этапирован из Бутырки, подтвердила его адвокат Анастасия Волк.
«Как я и думала, скорее всего в конце прошлой недели. Мне стало известно об этом накануне вечером. В ответ на мое письмо пришло уведомление, что „адресат убыл в другое учреждение“. А в какое — ни его родственникам, ни защите администрация Бутырки по телефону не сообщила, потому что это конфиденциальная информация. Мы можем выяснить это только при своей личной явке в СИЗО. Или по закону в течении 10 дней нам сообщат о его месте нахождении», — пояснила в своем телеграм-канале правозащитница.
Также адвокат отметила тот факт, что СМИ узнали о переводе ее подзащитного быстрее, чем она. Хотя, в первую очередь, об этапировании сообщают адвокату осужденного и следователю, который вел дело. Он и мог стать тем самым инсайдером, на которого ссылаются СМИ, как в этот раз, так и в другой, когда им «свой источник» слил видео следственных действий, чтобы оказать давление на общественность и убедить в виновности Бережного.
«Защите на сегодня неизвестно куда отправили Бережного отбывать наказание. СМИ самостоятельно узнать об этом никак не могут. Полагаю, источником является именно следователь. Уже оставили бы эти прелюдии и писали: „По информации К., который на постоянной основе предоставляет нам материалы и информацию по делу Бережного“. А чья идея приписать его к числу серийников узнаем 18 декабря в Савеловском районном суде», — прокомментировала Ирина Волк.
Напомним, 8-летняя Анастасия Муравьева была убита 30 июня 2021 года. Тело школьницы обнаружили только спустя полтора месяца на берегу озера на Лесобазе. По подозрению в ее убийстве задержали Виталия Бережного. Расследование уголовного дела и судебные заседания шли два года. В конце мая этого года Бережного приговорили к пожизненному сроку. В ноябре апелляционный суд Москвы оставил приговор первой инстанции без изменений. Сам осужденный по прежнему свою вину не признает.