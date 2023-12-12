Убийца 8-летней девочки из Тюмени Бережной этапирован в колонию «Белый лебедь»

Также адвокат отметила тот факт, что СМИ узнали о переводе ее подзащитного быстрее, чем она. Хотя, в первую очередь, об этапировании сообщают адвокату осужденного и следователю, который вел дело. Он и мог стать тем самым инсайдером, на которого ссылаются СМИ, как в этот раз, так и в другой, когда им «свой источник» слил видео следственных действий, чтобы оказать давление на общественность и убедить в виновности Бережного.