Контроль за коллекторами, допуск к гостайне: что изменится в феврале в жизни тюменцев

С 1 февраля 2024 года размер материнского капитала увеличат на 7,4%. На первого ребенка он будет достигать 630,4 тысяч рублей (ранее 587 тысяч), а на второго, если первенец появился на свет ранее 2020 года — до 833 тысяч рублей (ранее 775 тысяч рублей). Если семья уже получала материнский капитал за первого ребенка, то на второго сумма увеличится до 202,6 тысячи рублей.