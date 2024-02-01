Контроль за коллекторами, допуск к гостайне: что изменится в феврале в жизни тюменцев

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1 февраля в Тюменской области буду проиндексированы на 7,4% 40 видов социальных выплат. В среднем размеры ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) федеральным льготникам увеличатся на 7,4%.
Индексация затронет ежемесячные выплаты ветеранов Великой Отечественной войны, Героев России, СССР и Героев Труда, чернобыльцев, инвалидов всех трёх групп.
Также будет проиндексирована компенсация набора соцуслуг. По умолчанию набор предоставляют в натуральном виде бесплатными лекарствами и медицинскими изделиями, путевкой в санаторий или проездом на пригородных электричках. По желанию набор можно частично или полностью получать деньгами.
Переоформлять пособия не нужно, их проиндексируют автоматически.
С 1 февраля пенсионерам старше 80 лет будет выплачиваться фиксированная часть страховой пенсии в двойном размере. Прибавку автоматически назначат в месяц исполнения 80-летия и начнет поступать на счет пенсионера со следующего расчетного периода.
С 1 февраля будут увеличены выплаты к пенсиям для опекунов, на попечении которых находятся не состоящие на полном гособеспечении инвалиды с детства, либо нетрудоспособные члены семьи. Гражданам данной категории будет поступать повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии, размер которой составит 10 тысяч 846 рублей. Размер выплаты пенсионеров, на иждивении которых находятся два подопечных, составит 13 тысяч 558 рублей, опекунов трех нетрудоспособных лиц — 16 тысяч 269 рублей.
С 1 февраля 2024 года размер материнского капитала увеличат на 7,4%. На первого ребенка он будет достигать 630,4 тысяч рублей (ранее 587 тысяч), а на второго, если первенец появился на свет ранее 2020 года — до 833 тысяч рублей (ранее 775 тысяч рублей). Если семья уже получала материнский капитал за первого ребенка, то на второго сумма увеличится до 202,6 тысячи рублей.
В Тюменской области сертификаты на материнский капитал в 2023 году получили более 11,2 тысяч семей.
С 1 февраля 2024 года на 7,4% увеличатся и ежемесячные пособия, выплачиваемые по беременности и родам.
Единовременное пособие при рождении или усыновлении ребёнка увеличится до 24,6 тысяч рублей (ранее было 22.9 тысяч). Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет неработающим родителям составит 9 тысяч 227 рублей, максимальное — 18 тысяч 454 рубля. Размер будет рассчитан исходя из даты рождения ребёнка.
Минимальный размер пособий по беременности и родам составит 88,5 тысяч рублей (ранее 74,7 тысяч) максимальный — 565 тысяч рублей (ранее 383 тысячи рублей).
Начиная с 1 февраля 2024 года в России будут ежегодно увеличивать поддержку граждан которые остались без работы.
В 2024 году максимальное пособие по безработицы составит 13 тысяч 751 рубль, минимальное — 1 тысяч 613 рублей.
С 1 февраля все банки будут обязаны предупреждать клиентов об окончании срока вклада минимум за пять дней. Так вкладчики смогут самостоятельно решить — продлить вклад или забрать денежные средства со счета.
С 1 февраля заемщики получат безоговорочное право отказаться от оформления страховки при получении потребительского кредита. Кроме того, у заемщика появится возможность в течение 30 дней отказаться от страховки с даты ее оформления.
С 1 февраля ужесточат контроль за деятельностью по внесудебному возврату просроченной задолженности физических лиц. В законе появится понятие «автоматизированный интеллектуальный агент».
Электронный помощник применяет системы генерации и распознавания речи, придерживаясь определенных сценариев разговора. Звонки от него будут приравнены к действиям человека и иметь свои ограничения: интеллектуальный агент не сможет звонить более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц.
Кроме того, должнику должны будут сообщить, что с ним беседует робот. Взаимодействовать с должниками после их согласия можно будет и через «Госуслуги», но использование некоторых способов коммуникации будет ограничено.
Кроме того, ФССП начнет контролировать деятельность кредитных и микрофинансовых организаций по возврату просроченной задолженности, а также будет вести их перечень. По предварительным данным, количество подконтрольных организаций возрастет с 400 до 2,2 тысяч единиц.
С 1 февраля вступит в силу Федеральный закон, которым внесены изменения в Закон Российской Федерации «О государственной тайне». В частности, законом уточнен порядок оформления допуска должностного лица или гражданина к государственной тайне, определены обязанности должностных лиц и граждан Российской Федерации, допущенных к государственной тайне, их социальные гарантии.
К примеру, гражданина теперь могут не допустить к гостайне, если у него или его близких есть иностранное гражданство (подданство), ВНЖ или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории иностранного государства.
Кроме того, лиц, допущенных к гостайне, чей ранее выезд из страны был ограничен, смогут на короткое время покидать Россию. Например, если требуется экстренное лечение или по причине смерти близкого родственника.
С 1 февраля субъекты 115‑ФЗ «О противодействии отмыванию доходов» будут обязаны соблюдать новые ограничения для иностранных лиц и компаний. В случае нарушения закона им могут блокировать активы при проведении любых сделок и операции на территории РФ, а также имущество и денежные средства в России.
Это относится к иностранным гражданам и компаниям, деятельность которых несет потенциальную угрозу для интересов государства.
С 1 февраля начнет работать ряд нововведений, связанных с недвижимостью. В частности, теперь при кадастровой оценке недвижимости будут учитывать информацию о том, признан дом в официальном порядке аварийным или нет. Таким образом, собственники перестанут платить за налоги за аварийные дома, как за полноценное жилье.
Еще одно нововведение — сокращение сроков устранения реестровой ошибки в межевых или технических планах с трех месяцев ранее до одного.
С 1 февраля 2024 года до 31 мая 2025 года Росалкогольтабакконтроль будет осуществлять выездную оценку соответствия организаций, включенных в реестр производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи.