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Тюменца не могут купить доллары США в банках

«Их быстро разбирают»: тюменцы столкнулись с дефицитом долларов

1 февраля 2024, 03:44
Фото: 1MI

Тюменца не могут купить доллары США в банках

Жители Тюмени не могут купить иностранную валюту из-за ее нехватки. И речь не идет о крупных суммах — на днях жительница областной столицы не смогла приобрести даже немногим более 300 долларов — в кассе банка осталось только 200 долларов.
«Решила купить доллары и столкнулась с трудностями. Зашла в Уральский банк реконструкции и развития взять валюту на 60 тысяч рублей. Мне сказали, что у них только в наличии 300 долларов. Купила. Затем пошла в Сбербанк, но там ответили, что у них осталось только 200 долларов. Предложили оставить заявку на определенную сумму. Специалист, который обслуживала в банке, сказала, что деньги привозят, но их быстро разбирают», — сообщила 72.RU тюменка.

В пресс-службе Уральского банка Сбербанка пояснили, что жители областной столицы могут приобрести наличную валюту во всех отделениях при условии банка ее наличия в кассах. И добавили, что нехватка валюты связана с макроэкономическими факторами, которые ограничивают поступление наличной валюты в Россию из недружественных стран. Поэтому покупку валюты не следует откладывать на последний день перед поездкой за границу.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области увеличилось число студентов, которые участка в кредит. В 2023 году абитуриенты и студенты оформили более 1100 образовательных кредитов на сумму свыше 230 миллионов рублей, что на 51% больше, чем в 2022 году.

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