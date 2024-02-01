«Их быстро разбирают»: тюменцы столкнулись с дефицитом долларов

В пресс-службе Уральского банка Сбербанка пояснили, что жители областной столицы могут приобрести наличную валюту во всех отделениях при условии банка ее наличия в кассах. И добавили, что нехватка валюты связана с макроэкономическими факторами, которые ограничивают поступление наличной валюты в Россию из недружественных стран. Поэтому покупку валюты не следует откладывать на последний день перед поездкой за границу.