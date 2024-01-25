Дорогие знания: в Тюмени выросло число студентов, которые учатся в долг

Отметим, что на сегодняшний день средняя стоимость года обучения в тюменских вузах варьируется в пределах 220-260 тысяч рублей. Самым дорогим учебным заведением в 2023/2024 году в городе стал Тюменский индустриальный университет. Средняя стоимость года обучения в ТИУ составляет 260 тысяч рублей.