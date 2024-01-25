Дорогие знания: в Тюмени выросло число студентов, которые учатся в долг

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
По данным пресс-службы Уральского банка Сбербанка, большая часть тюменцев брали кредит на обучение в Тюменском государственном университете. В топ вузов также вошли Тюменский государственный медицинский университет и Тюменский индустриальный университет. Средний возраст заемщиков — 21 год.
Отметим, что на сегодняшний день средняя стоимость года обучения в тюменских вузах варьируется в пределах 220-260 тысяч рублей. Самым дорогим учебным заведением в 2023/2024 году в городе стал Тюменский индустриальный университет. Средняя стоимость года обучения в ТИУ составляет 260 тысяч рублей.
Второе место в рейтинге дорогостоящих университетов занимает медицинский. Здесь год обучения обойдется первокурсникам в 231 тысячу рублей. На третьем месте располагаются Тюменский государственный университет, где за год обучения придется заплатить 226 тысяч рублей и Тюменский государственный институт культуры — 228 тысяч рублей.